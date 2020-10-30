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    «Бенфика» разгромила «Стандард», «Рейнджерс» одолел «Лех»

    «Бенфика» — «Стандард»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Лига Европы Бенфика Португалия Рейнджерс Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Лиссабонская «Бенфика» одержала домашнюю победу над льежским «Стандардом» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Д.

    «Бенфика»
    «Бенфика»

    Счет на 49-й минуте открыл Пицци, реализовавший пенальти. На 66-й минуте в ворота гостей был назначен еще один одиннадцатиметровый, который реадизовал Джан-Лука Вальдшмидт.

    А на 76-й минуте Пицци оформил дубль, забив с игры и установив окончательный счет.

    Футбол. Лига Европы. Группа D
    Бенфика — Стандард 3:0
    Голы: 1:0 Пицци (пенальти) (49'), 2:0 Джан-Лука Вальдшмидт (пенальти) (68'), 3:0 Пицци (76') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Ян Вертонген, Диогу Гонсалвеш, Николас Отаменди, Нуну Тавареш, Габриэл (Юлиан Вайгль, 72'), Пицци (G.Ramos, 79'), Педриньо (Рафаэл Силва, 46'), Эвертон, Darwin Nunez (Харис Сеферович, 72'), Джан-Лука Вальдшмидт (Адель Таарабт, 68') Стандард: Арно Бодар, Зиньо Ванхёсден (Константинос Лайфис, 75'), Noe Dussenne, Коллинс Фай, Николя Гавори, Гойко Цимирот (Joachim Carcela-Gonzalez, 75'), Мехди Карсела-Гонсалес, Selim Amallah (Фелипе Авенатти, 80'), Бокади Мервей, Самуэль Бастьен, Obbi Oulare (Александар Болевич, 70') Предупреждения: Диогу Гонсалвеш (43'), Арно Бодар (49'), Коллинс Фай (65')

    В другом матче группы шотландский «Глазго Рейнджерс» одержал домашнюю победу над польским «Лехом» — 1:0.

    На 68-й минуте гол забил колумбийский нападающий хозяев Альфредо Морелос.

    Футбол. Лига Европы. Группа D
    Глазго Рейнджерс — Лех П 1:0
    Гол: 1:0 Альфредо Морелос (68') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Леон Балогун, Борна Баришич, Стивен Дэвис, Глен Камара, Скотт Эрфилд (Райан Джек, 81'), Янис Хаджи (Джо Арибо, 69'), Ryan Kent (Брэндон Баркер, 81'), Kemar Roofe (Альфредо Морелос, 62') Лех П: Филип Беднарек, Vasyl Kravets, Томас Рогне, Любомир Шатка, Алан Червински, Даниэль Рамирес (Ника Качарава, 87'), Филип Мархвиньский (Mohammad Awad, 82'), Якуб Модер, Michal Skoras (Jan Sykora, 75'), Тымотеуш Пухач, Микаэль Исхак Предупреждения: Микаэль Исхак (16'), Леон Балогун (47'), Коннор Голдсон (51')

    «Бенфика» набрала шесть очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы Д, «Стандард», проиграв оба матча, расположился на последнем месте.

    В следующем туре португальский клуб встретиться на своем поле с шотландским «Рейнджерс», а бельгийская команда сыграет в гостях с польским «Лехом». 0

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