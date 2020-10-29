Луческу: «Динамо» заслуживало победы в игре с «Ференцварошем»

Главный тренер киевского «Динамо»прокомментировал ничью в матче против «Ференцвароша» (2:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Футболисты «Динамо» выигрывали после первого тайма 2:0, но в итоге не смогли удержать победный счет.

«Мы провели очень хороший первый тайм и упустили ряд хороших моментов после перерыва. Приняли ряд неверных решений. Доминировали, но пропустили мяч, который вдохновил соперника. Они стали больше давить.

Жаль, что мы потеряли очки сегодня, потому что мы играли лучше и заслуживали победы.

Причина, по которой мы упустили из рук победу, кроется в допущенных нами ошибках как в атаке, так и в обороне. Но мы взяли очко и должны двигаться дальше.

Понимаем, как тяжело будет играть против "Барселоны" и "Ювентуса". Впереди нас ждет еще и домашний матч с "Ференцварошем", так что нужно двигаться дальше», — приводит слова румынского специалиста официальный сайт УЕФА. 0