АЗ Алкмар — Риека: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

В 23:00 в группе F Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Риека». Коэффициент ставки — 1.64.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «АЗ Алкмар»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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