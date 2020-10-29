АЗ Алкмар — «Риека». Прогноз (к. 3.38) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

Голландский АЗ встретится на своем поле с хорватской «Риекой» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября в Алкмаре, начало — в 23:00 мск. Прогноз на АЗ Алкмар — «Риека».

АЗ

Голландский клуб стал автором главной сенсации первого тура. Неделю назад АЗ выиграл на выезде у «Наполи» со счетом 1:0. У итальянцев, конечно же, было немало шансов, чтобы и отыграться и вырвать победу, но АЗ выстоял.

И что еще удивительнее, это была первая первая победа АЗ в текущем сезоге. В чемпионате Нидерладов все пять матчей команды из Алкмара завершились вничью. И такое бывает.

А единственное на данный момент поражение АЗ потерпел в середине сентября. Тогда голландцы проиграли киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

А про матч с «Наполи» также можно добавить, что эта игра в каком-то смысле стала исключением, если посмотреть на остальные результаты АЗ. Голландский клуб довольно много пропускает (12 мячей в пяти турах Эредивизи), но в Неаполе каким-то образом оставил свои ворота «сухими».

«Риека»

Тем временем «Риеке» пришлось пробиваться в групповой этап через квалификацию. Сначала хорваты прошли украинский «Колос», а потом выиграли у «Копенгагена».

В основном турнире «Риека» стартовала домашним матчем против «Реал Сосьедада», который все-таки оказался посильнее. Баски выиграли 1:0.

Все прогнозы на Лигу Европы

Факт: «Риека» лишь однажды в этом сезоне пропускала больше одного мяча.

Прогноз и ставка

На победу АЗ в предстоящем матче букмекеры предлагают за 1.44, на ничью за 5.30, а на «Риеку» — за 6.95.

Сразу же можно сказать, что коэффициент на АЗ существенно занижен. У голландцев нет такого огромного преимущества перед «Риекой». Хорваты могут удивить кого угодно.

Оптимальная ставка на этот матч — обе забьют за 1.64.

Более того, можно даже задуматься о ставке на тотал «Риеки» больше 1,5 за 3.38. Оборону АЗ сложно назвать непроходимой, достаточно посмотреть, сколько хозяева пропускают в чемпионате Нидерландов. При этом АЗ еще ни разу не встречался с «Аяксом», ПСВ или «Фейенордом». 0