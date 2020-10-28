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    «Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодежном первенстве

    Футбол ЦСКА Зенит Футбол России Урал
    «Зенит» и ЦСКА одержали победы с крупным счетом в 8-м туре молодежного первенства России.

    Илья Востриков
    Илья Востриков

    «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:0. Питерский клуб возглавляет группу B молодежного первенства.

    Молодежное первенство России
    «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:0 (1:0)
    Голы Коршунов, 41 (1:0). Щетинин, 48 (2:0). Терещук, 68 (3:0). Бугорский, 81 (4:0)

    ЦСКА со счетом 5:1 разгромил «Строгино» и идет третьим в группе В.

    Молодежное первенство России
    «Строгино — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:5
    Голы: Востриков, 4 (0:1). Востриков, 6 (0:2). Камлашев, 20 (1:2). Аванесян, 26 (1:3). Багринцев, 74 (1:4). Савинов, 87 (1:5)Удаление: Смирнов (Строгино — мол.), 89
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