«Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодежном первенстве

Илья Востриков
ЦСКА
«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:0. Питерский клуб возглавляет группу B молодежного первенства.
Молодежное первенство России
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:0 (1:0)
Голы Коршунов, 41 (1:0). Щетинин, 48 (2:0). Терещук, 68 (3:0). Бугорский, 81 (4:0)
ЦСКА со счетом 5:1 разгромил «Строгино» и идет третьим в группе В.
Молодежное первенство России
«Строгино — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:5
Голы: Востриков, 4 (0:1). Востриков, 6 (0:2). Камлашев, 20 (1:2). Аванесян, 26 (1:3). Багринцев, 74 (1:4). Савинов, 87 (1:5)Удаление: Смирнов (Строгино — мол.), 89