Порту — Олимпиакос: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Порту» — «Олимпиакос». Коэффициент ставки — 2.45.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Олимпиакос»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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