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    Леао: У «Милана» есть желание побеждать в каждой игре

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    Нападающий «Милана» Рафаэл Леао подвел итоги встречи 5-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (3:3).

    Рафаэль Леао
    Рафаэль Леао

    «Жаль, что мы не выиграли. "Милан" создал много моментов, мы будем продолжать работать в том же духе. У нас есть желание побеждать в каждой игре, мы хотим оставаться на вершине таблицы, но я разочарован, потому что мы сделали всё, чтобы выиграть игру с "Ромой". Мы сосредоточены и идём своим путём.

    Ибрагимович — пример для всех нас в команде. Я доволен тем, как играет "Милан", и я рад, что Златан забил. Я всегда стараюсь помочь команде, но сегодня я разочарован, потому что мы не взяли три очка», — цитирует Леау Football Italia.

    Леао в текущем сезоне провел шесть матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. 0

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