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    «Реал» и Рамос не могут договориться о новом контракте

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    «Реал» намерен продлить контракт с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает AS.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    По информации источника, стороны пока не могут прийти к соглашению по поводу срока действия нового договора. 34-летний Рамос требует два года, тогда как «сливочные» готовы продлить сотрудничество только на один год.

    Несмотря на это в «Реале» уверены, что договоренность будет достигнута. Контракт Рамоса истекает летом 2021 года, но в клубе не опасаются, что защитник может начать переговоры с другой командой.

    Футболист выступает за «Королевский клуб» с 2005 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 22 титула, в числе которых четыре Лиги чемпионов и пять чемпионатов Испании. 0

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