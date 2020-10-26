«Реал» и Рамос не могут договориться о новом контракте

намерен продлить контракт с защитником и капитаном команды, сообщает AS.

По информации источника, стороны пока не могут прийти к соглашению по поводу срока действия нового договора. 34-летний Рамос требует два года, тогда как «сливочные» готовы продлить сотрудничество только на один год.

Несмотря на это в «Реале» уверены, что договоренность будет достигнута. Контракт Рамоса истекает летом 2021 года, но в клубе не опасаются, что защитник может начать переговоры с другой командой.

Футболист выступает за «Королевский клуб» с 2005 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 22 титула, в числе которых четыре Лиги чемпионов и пять чемпионатов Испании. 0