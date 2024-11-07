Лудогорец
Атлетик
«Лудогорец»
Турнирное положение: Болгары в Лиге Европы стартовали хуже не придумаешь. Нынче команда пребывает на скромном 33 месте турнирной таблицы.
При этом «Лудогорец» в трех стартовых турах набрал всего один балл. Болгары при этом не забили еще ни разу.
Лудогорец — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке болгары уверенно победили. Команда легко расправилась с «Хебаром» (3:0).
При этом «Лудогорец» чуть ранее разгромила скромный «Черноломец» (6:0). Да и поединок с ЦСКА 1948 завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Якуб Пётровский — травмированы. Кайо Видаль, Педро Наресси — дисквалифицированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Болгары в своем чемпионате не знают себе равных. Гандикап от 2 строчки ныне измеряется 9 очками.
Клуб из Разграда на голову сильнее всех в Болгарии, однако в Лиге Европы явно не блещет. При этом «Лудогорец» выиграл и ни разу не пропустил в трех своих последних матчах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой баскам. Вот только в еврокубках болгары совсем не похожи на себя в родном чемпионате...
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 8 месте.
Причем «Атлетик» в Лиге Европы набрал 7 очков. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота всего один.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла один балл. «Атлетик» дома не смог переиграть «Бетис» (1:1).
При этом до того команда расписала мировую с «Мальоркой» (0:0). Плюс поединок с пражской «Славией» в Лиге Европы принес минимальный успех (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Унаи Симон — травмирован.
Состояние команды: Баски традиционно надежны в обороне. Да и ресурсов на несколько фронтов команде пока хватает.
Ныне команда Эрнесто Вальверде выглядит весьма выгодно. Баски не проигрывали в четырех своих последних поединках.
Вот только в двух своих последних матчах баски сыграли вничью. Хотя в испанском чемпионате команда осела на 6 месте таблицы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и оборона болгар в Лиге Европы нередко допускает результативные ошибки.
Статистика для ставок
- «Атлетик» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- Баски в Лиге Европы пропустили всего 1 мяч в 3 поединках
- Болгары в нынешней Лиге Европы еще не забили ни разу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 1.77Интер — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82ПСЖ — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Атлетик» явно сильнее болгар, и уж точно будет активно атаковать.
Баски по игре выглядят монолитно, да и оборона болгар в Лиге Европы не блещет надежностью.
Ставка: Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10