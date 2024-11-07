7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «Атлетик». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лудогорец»

Турнирное положение: Болгары в Лиге Европы стартовали хуже не придумаешь. Нынче команда пребывает на скромном 33 месте турнирной таблицы.

При этом «Лудогорец» в трех стартовых турах набрал всего один балл. Болгары при этом не забили еще ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке болгары уверенно победили. Команда легко расправилась с «Хебаром» (3:0).

При этом «Лудогорец» чуть ранее разгромила скромный «Черноломец» (6:0). Да и поединок с ЦСКА 1948 завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Якуб Пётровский — травмированы. Кайо Видаль, Педро Наресси — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Болгары в своем чемпионате не знают себе равных. Гандикап от 2 строчки ныне измеряется 9 очками.

Клуб из Разграда на голову сильнее всех в Болгарии, однако в Лиге Европы явно не блещет. При этом «Лудогорец» выиграл и ни разу не пропустил в трех своих последних матчах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой баскам. Вот только в еврокубках болгары совсем не похожи на себя в родном чемпионате...

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 8 месте.

Причем «Атлетик» в Лиге Европы набрал 7 очков. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота всего один.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла один балл. «Атлетик» дома не смог переиграть «Бетис» (1:1).

При этом до того команда расписала мировую с «Мальоркой» (0:0). Плюс поединок с пражской «Славией» в Лиге Европы принес минимальный успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Унаи Симон — травмирован.

Состояние команды: Баски традиционно надежны в обороне. Да и ресурсов на несколько фронтов команде пока хватает.

Ныне команда Эрнесто Вальверде выглядит весьма выгодно. Баски не проигрывали в четырех своих последних поединках.

Вот только в двух своих последних матчах баски сыграли вничью. Хотя в испанском чемпионате команда осела на 6 месте таблицы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и оборона болгар в Лиге Европы нередко допускает результативные ошибки.

Статистика для ставок

«Атлетик» не проигрывал в 4 своих последних поединках

Баски в Лиге Европы пропустили всего 1 мяч в 3 поединках

Болгары в нынешней Лиге Европы еще не забили ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Атлетик» явно сильнее болгар, и уж точно будет активно атаковать.

Баски по игре выглядят монолитно, да и оборона болгар в Лиге Европы не блещет надежностью.

Ставка: Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10