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    Баски дожмут «Лудогорец»

    «Лудогорец» — «Атлетик». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Атлетик»
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    Дани Вивиан
    7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «Атлетик». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Лудогорец

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Лудогорец 20:45 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Лудогорец»

    Турнирное положение: Болгары в Лиге Европы стартовали хуже не придумаешь. Нынче команда пребывает на скромном 33 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лудогорец» в трех стартовых турах набрал всего один балл. Болгары при этом не забили еще ни разу.

    Лудогорец — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке болгары уверенно победили. Команда легко расправилась с «Хебаром» (3:0).

    При этом «Лудогорец» чуть ранее разгромила скромный «Черноломец» (6:0). Да и поединок с ЦСКА 1948 завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Якуб Пётровский — травмированы. Кайо Видаль, Педро Наресси — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Болгары в своем чемпионате не знают себе равных. Гандикап от 2 строчки ныне измеряется 9 очками.

    Клуб из Разграда на голову сильнее всех в Болгарии, однако в Лиге Европы явно не блещет. При этом «Лудогорец» выиграл и ни разу не пропустил в трех своих последних матчах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой баскам. Вот только в еврокубках болгары совсем не похожи на себя в родном чемпионате...

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 8 месте.

    Причем «Атлетик» в Лиге Европы набрал 7 очков. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота всего один.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла один балл. «Атлетик» дома не смог переиграть «Бетис» (1:1).

    При этом до того команда расписала мировую с «Мальоркой» (0:0). Плюс поединок с пражской «Славией» в Лиге Европы принес минимальный успех (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Унаи Симон — травмирован.

    Состояние команды: Баски традиционно надежны в обороне. Да и ресурсов на несколько фронтов команде пока хватает.

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    Ныне команда Эрнесто Вальверде выглядит весьма выгодно. Баски не проигрывали в четырех своих последних поединках.

    Вот только в двух своих последних матчах баски сыграли вничью. Хотя в испанском чемпионате команда осела на 6 месте таблицы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и оборона болгар в Лиге Европы нередко допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • Баски в Лиге Европы пропустили всего 1 мяч в 3 поединках

    • Болгары в нынешней Лиге Европы еще не забили ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Атлетик» явно сильнее болгар, и уж точно будет активно атаковать.

    Баски по игре выглядят монолитно, да и оборона болгар в Лиге Европы не блещет надежностью.

    Ставка: Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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