«Лион» — «Монако»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Франциина своем поле разгромилсо счетом 4:1.

«Лион» все свои голы забил в первом тайме — дубль оформил Карл Токо-Экамби, еще по разу отличились Мемфис Депай и Уссем Ауар.

За монегасков гол забил Виссам Бен Йеддер.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Монако 4:1 Голы: 1:0 Мемфис Депай (12'), 2:0 Карл Токо Экамби (34'), 3:0 Уссем Ауа (пенальти) (41'), 4:0 Карл Токо Экамби (44'), 4:1 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (48') Лион: Антони Лопеш, Синали Дьоманде, Марсело, Лео Дюбуа (Маттиа Де Шильо, 81'), Максвелл Корне (Мельвен Бар, 81'), Карл Токо Экамби, Уссем Ауа (Максанс Какере, 57'), Tino Kadewere (Бруно Гимарайнс, 81'), Лукас Пакета (Мусса Дембеле, 64'), Тьяго Мендес, Мемфис Депай Монако: Бенжамен Леком, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Джибриль Сидибе (Кайо, 46'), Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми (Софьян Диоп, 78'), Юссуф Фофана, Флорентину Луиш (Сеск Фабрегас, 46'), Виссам Бен-Йеддер, Стеван Йоветич (Крислен Матсима, 46'), Желсон Мартинш (Кевин Фолланд, 78') Предупреждения: Tino Kadewere (22'), Джибриль Сидибе (40'), Крислен Матсима (50'), Рубен Агилар (55'), Синали Дьоманде (73'), Тьяго Мендес (83'), Виссам Бен-Йеддер (90') Удаление: Мельвен Бар (89')

В матче не принимал участие российский полузащитник монегасков Александр Головин, который продолжает восстановление от травмы.

«Лион» занимает 6-е место в таблице чемпионата Франции, «Монако» находится на 12-й строчке. 0