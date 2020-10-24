Матч «Спартак» — «Ростов» в Москве пройдет со зрителями

Ранее появилась информация, что матчи на стадионе «Спартака» до особого распоряжения будут проводиться без зрителей.
«Согласно внесенным изменениям, футбольный матч, запланированный на 31 октября на стадионе "Открытие Арена", можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования», — говорится в сообщении.
Будут организованы 48 точек прохода на стадион, бесконтактная термометрия и бесплатная раздача средств индивидуальной защиты. Также почти 440 сотрудников контрольно-распорядительной службы будут отслеживать социальное дистанцирование на трибунах. Будут транслироваться видеоролики и аудиооповещение о необходимости соблюдения социального дистанцирования и использования средств защиты в течение всего матча. 0