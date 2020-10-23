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    «Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве

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    «Спартак» проинформировал Премьер-лигу, что матч 13-го тура чемпионата России с «Ростовом» пройдет в Москве на стадионе «красно-белых». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

    «Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве
    «Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве

    Напомним, ранее «Спартак» получил предписание Роспотребнадзора, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра против «Ростова» 31 октября должна пройти без зрителей.

    Сообщалось, что клубы договариваются об обмене кругами, чтобы матч 13-го тура состоялся в Ростове-на-Дону, а встреча 24-го тура — в Москве.

    «Спартак» после 11 туров набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре 24 октября москвичи на выезде сыграют с «Краснодаром». 0

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