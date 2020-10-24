Майнц — Боруссия М: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2020)

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Майнц» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Майнц»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Майнц» — «Боруссия М».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.