«Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Германии 24 октября 2020 года

24 октября в рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Встреча начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Боруссия» М.

«Майнц»

«Майнц», который в прошлом сезоне не без проблем избежал понижения в классе, в текущем розыгрыше Бундеслиги проиграл все четыре проведенные встречи чемпионата и находится на самом дне в турнирной таблице.

Стартовали «карнавальщики» с выездного поражения от «РБ Лейпциг» со счетом 1:3, затем они разгромно уступили в родных стенах «Штутгарту» (1:4), только вернувшемуся из 2БЛ.

В третьем туре «красно-белые» вновь потерпели крупное фиаско — от «Униона» (0:4) в Берлине. В своей последней проведенной игре они на своей территории минимально проиграли «Байеру» (0:1).

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За последние шесть выездных встреч чемпионата «Майнц» добился лишь одной виктории и пять раз уходил с поля поверженным, в четырех случаях даже не забивая.

«Боруссия» М

«Боруссия» М финишировала в минувшем сезоне на четвертой позиции и получала билет в групповой этап Лиги чемпионов, где накануне расписала выездную мировую с миланским «Интером» — 2:2.

После четырех сыгранных туров во внутреннем первенстве «жеребята» идут только 11-ми, имея в своей копилке лишь пять набранных баллов.

Начали гладбахцы первенство с крупного выездного поражения от одноклубников из Дортмунда (0:3), потом в родных стенах расписали мировую с «Унионом» (1:1), затем обыграли в гостях 3:1 «Кельн» и поделили очки дома с «Вольфсбургом» (1:1).

За последние шесть выездных официальных игр с учетом всех турниров «Боруссия» победила в двух из них, трижды проиграла и раз расписала мировую.

В минувшем сезоне «Боруссия» дважды одолела «Майнц» с одинаковым счетом по 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боруссии» предлагают — 1.70.

На викторию «Майнца» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.18.

«Жеребята» в новом сезоне не могут похвастаться надежной обороной, пропуская в каждом проведенном матче. Скорее всего, и в этой встрече будет обоюдный обмен результативными ударами.

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