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    Гол Мозеса помог «Спартаку» обыграть «Краснодар» и выйти в лидеры РПЛ

    «Краснодар» — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал гостевую победу над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Счет в матче на 13-й минуте открыли гости. Прошел длинный заброс от Айртона — Ларссон здорово зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Понсе продавил Чернова и пробил в противоход Сафонову.

    На 33-й минуте Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную «быков». Понсе поставил корпус и сделал скидку на Мозеса, который на замахе убрал Чернова и аккуратно уложил мяч в дальний угол.

    На 59-й минуте провалилась оборона москвичей. Рамирес с левого края влетел в свободную зону и мягко навесил в штрафную «Спартака», Вильена положил корпус и пробил боковыми ножницами, а Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот.

    На 81-й минуте убежали красно-белые в быструю атаку. Кокорин на скорости дошёл до штрафной и сделал передачу дальше, Ларссон эффектно развернулся и уложил мяч в верхний угол ворот.

    Уже в компенсированное время случилось удаление у «Краснодара». Мартынович не успел к мячу и в подкате снёс Айртона, получив вторую желтую карточку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Спартак 1:3
    Голы: 0:1 Эсекьель Понсе (13'), 0:2 Виктор Мозес (33'), 1:2 Jacob Sabua (59'), 1:3 Джордан Ларссон (82') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский, Тонни Триндаде Вильена (Алекс Мацукатов, 85'), Eduard Spertsyan (Даниил Уткин, 46'), Магомед-Шапи Сулейманов (Jacob Sabua, 57'), Алексей Ионов Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (Илья Гапонов, 73'), Павел Маслов (Дмитрий Маркитесов, 90'), Айртон Лукас, Виктор Мозес (Андрей Ещенко, 67'), Зелимхан Бакаев (Наиль Умяров, 73'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе (Александр Кокорин, 68') Предупреждения: Георгий Джикия (48'), Тонни Триндаде Вильена (52'), Александр Мартынович (63'), Павел Маслов (65'), Игорь Смольников (74'), Наиль Умяров (84'), Александр Мартынович (90')

    «Спартак» стал единоличным лидером чемпионата России, набрав 27 очков. У «Зенита» — 24 очка. «Краснодар» занимает восьмое место, оставшись с 18 очками.

    31 октября состоятся матчи «Ахмат» — «Краснодар» и «Спартак» — «Ростов». 0

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