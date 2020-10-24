«Краснодар» — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 13-й минуте открыли гости. Прошел длинный заброс от Айртона — Ларссон здорово зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Понсе продавил Чернова и пробил в противоход Сафонову.
На 33-й минуте Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную «быков». Понсе поставил корпус и сделал скидку на Мозеса, который на замахе убрал Чернова и аккуратно уложил мяч в дальний угол.
На 59-й минуте провалилась оборона москвичей. Рамирес с левого края влетел в свободную зону и мягко навесил в штрафную «Спартака», Вильена положил корпус и пробил боковыми ножницами, а Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот.
На 81-й минуте убежали красно-белые в быструю атаку. Кокорин на скорости дошёл до штрафной и сделал передачу дальше, Ларссон эффектно развернулся и уложил мяч в верхний угол ворот.
Уже в компенсированное время случилось удаление у «Краснодара». Мартынович не успел к мячу и в подкате снёс Айртона, получив вторую желтую карточку.
«Спартак» стал единоличным лидером чемпионата России, набрав 27 очков. У «Зенита» — 24 очка. «Краснодар» занимает восьмое место, оставшись с 18 очками.
31 октября состоятся матчи «Ахмат» — «Краснодар» и «Спартак» — «Ростов». 0