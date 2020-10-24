Кавани может дебютировать за «МЮ» в матче с «Челси»

Главный тренерзаявил, что нападающийможет дебютировать за «красных дьяволов» в матче 6-го тура АПЛ с

«Конечно, он достаточно долго был вне игры, ему нужна своеобразная предсезонка. Но Кавани находится в форме, он следил за собой. Сейчас он получает больше индивидуальных тренировочных занятий, поэтому готов начать работать с командой и сыграть.

В своих тренировках и подготовке он был очень методичен. К матчу против ПСЖ он был не совсем готов, но затем Кавани начал тренироваться с ускорениями. Посмотрим, значит ли это, что он готов сыграть против Челси», — приводит Sky Sports слова Сульшера.

Напомним, Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» этой осенью на правах свободного агента. 0