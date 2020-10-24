ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданОт Зидана до Моуринью. Рейтинг тренерских дебютов в Эль-Класико
  • 07:33
    • Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
  • 07:00
    • Никита Нестеров стал игроком «Калгари»
  • 21:05
    • Представитель «Ахмата» избил судью после матча со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Кавани может дебютировать за «МЮ» в матче с «Челси»

    Футбол Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что нападающий Эдинсон Кавани может дебютировать за «красных дьяволов» в матче 6-го тура АПЛ с «Челси».

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    «Конечно, он достаточно долго был вне игры, ему нужна своеобразная предсезонка. Но Кавани находится в форме, он следил за собой. Сейчас он получает больше индивидуальных тренировочных занятий, поэтому готов начать работать с командой и сыграть.

    В своих тренировках и подготовке он был очень методичен. К матчу против ПСЖ он был не совсем готов, но затем Кавани начал тренироваться с ускорениями. Посмотрим, значит ли это, что он готов сыграть против Челси», — приводит Sky Sports слова Сульшера.

    Напомним, Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» этой осенью на правах свободного агента. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли голами первое Эль Класико в сезоне?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Воспользуется ли «Спартак» усталостью «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Порадует ли голами противостояние «МЮ» с «Челси»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.42
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры