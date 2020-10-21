Мидтьюлланн — Аталанта (21.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в группе D Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Мидтьюлланн»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Аталанта».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.