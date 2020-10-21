«Мидтьюлланн» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на «МСХ Арене» 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Аталанта».

«Мидтьюлланн»

Датский футбольный клуб из города Хернинг впервые сыграл в ЛЧ еще в августе. В ходе квалификационного раунда эта команда минимально победила «Лудогорец» (1:0).

В полуфинале отборочного цикла «Мидтьюлланн» легко раскатал «Янг Бойз», а в финальных встречах «волки» разгромили пражскую «Славию» по сумме двух матчей — 4:1.

В чемпионате Дании подопечные Бриана Приске сыграли в пяти турах. Набрав 10 очков, они заняли пятую строчку в таблице. Сейчас от лидеров команда отстает всего на 2 пункта.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Перед паузой на игры Лиги наций «Мидтьюлланн» расписал мировую с «Хорсенсом» (2:2). А на прошлых выходных «волки» взяли верх над «Оденсе» (3:1).

«Аталанта»

В минувшем сезоне Лиги чемпионов итальянская команда из Бергамо сумела дойти до четвертьфинала, где за три минуты до конца матча она пропустила 2 гола от ПСЖ и уехала отдыхать (1:2).

В качестве летней предсезонки «Аталанта» провела матч против «Про Сесто», в котором она разгромила бедолаг из Серии С (4:1). На старте сезона «провинциалы» добыли 3 победы.

В первом туре подопечные Джана Пьеро Гасперини в гостях обыграли «Торино» (4:2), а через 4 дня его команда на «Олимпико» раскатала «Лацио» (4:1).

До паузы на Лигу наций «Аталанта» разгромила и «Кальяри» (5:2), а после возобновления клубного футбола коллектив из Бергамо потерпел крупное поражение от «Наполи» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Мидтъюлланна» в матче первого тура ЛЧ букмекеры дают коэффициент 5.70, на ничью — 4.82, а на победу «Аталанты» — 1.55.

В своей стране «Мидтьюлланн» привык выступать открыто и демонстрировать высокую результативность. Умение играть ярко впереди присуще и команде из Бергамо.

В Дании битва двух забивных коллективов будет быстрой и подарит много голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.66. 0