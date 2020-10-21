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    Губерниев призвал Черчесова сделать Сафонова основным голкипером сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Краснодар Кубок Матч Премьер Ренн
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев после матча «Краснодара» с французским «Ренном» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову с просьбой сделать Матвея Сафонова основным голкипером национальной команды.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    Вратарь «Краснодара» Сафонов в игре против «Ренна» сделал семь сэйвов. Всего же «Ренн» нанес в сторону ворот «Краснодара» 20 ударов.

    «Станислав Черчесов — обращаюсь к Вам!!! Матвей Сафонов уже сейчас должен быть основным вратарём национальной сборной!!! Это и тактика, и стратегия, поверьте, тренер...», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    Сафонов в текущем сезоне провел 13 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Известный портал Transfermarkt оценивает вратаря «Краснодара» в 11 миллионов евро. 0

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