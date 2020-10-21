Аякс — Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

В 22:00 в группе D Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Аякс» — «Ливерпуль» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Аякс» и «Ливерпуль», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.