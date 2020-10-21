«Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Лигу чемпионов 21 октября 2020 года

Амстердамский «Аякс» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 21 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Аякс» — «Ливерпуль».

«Аякс»

Голландский гранд перед встречей с «Ливерпулем» неплохо размялся в минувшие выходные в матче с «Херенвеном». «Аякс» выиграл у середняка Эредивизи со счетом 5:1, а на ведущих ролях был, как обычно, серб Душан Тадич.

После пяти туров «Аякс» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В целом, безусловно, это неплохое начало, но одно поражение у «Аякса» уже есть. В начале октября команда Эрика тен Хага уступила в гостях «Гронингену».

И все же, если говорить объективно, оценивать «Аякс» пока сложно. Матчи чемпионата Нидерландов вряд ли можно считать серьезным показателем, поскольку по качеству состава «Аякс» превосходит абсолютно любую команду лиги.

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Но очевидно, что сейчас «Аякс» выглядит не так грозно, как пару лет назад, когда весь Амстердам стоял сходил с ума от игры Фрэнки де Йонга, Донни ван де Бека и Хакима Зиеша, которые разъехались по лучшим клубам Европы.

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» проблемы. И самое ужасное, что проблемы абсолютно во всем.

Начнем с кадровой ситуации. Потерь, на самом деле, не так уж и много, но все они невероятно существенные для команды Юргена Клоппа. В ближайших матчах не будет играть Алиссон, который продолжает восстанавливаться после травмы плеча.

А вот Вирджил ван Дейк, похоже, вообще больше не сыграет в текущем сезоне. В матче против «Эвертона» голландец серьезно травмировал колена после столкновения с Джорданом Пикфордом. Впереди операция и как минимум шесть месяцев реабилитации.

По игре к «Ливерпулю» тоже есть вопросы. Если в прошлом сезоне, все восхищались надежность и неприступностью «Ливерпуля», то сейчас от этого не осталось и следа.

Только в первых пяти турах АПЛ команда Клоппа пропустила 13 мячей. Три мяча от «Лидса», два от «Эвертона» и семь о «Астон Виллы» — с такой обороной у «Ливерпуля» нет шансов защитить титул.

Прогноз и ставка

На победу «Аякса» букмекеры предлагают поставить за 4.85, на ничью за 3.95, а на «Ливерпуль» — за 1.77.

«Ливерпуль» явно не в лучшей форме, Клопп может сколько угодно рассказывать про идеальный футбол в матче с «Эвертоном», но все прекрасно понимают, что в новом сезоне что-то пошло не так. «Ливерпуль» если не сломался, то как минимум забарахлил.

Поэтому ставка на «Ливерпуль», возможно, не лучшая идея. Фаворит очевиден, но далеко не факт, что итоговый счет будет в его пользу. Дома «Аякс» может огрызнуться даже в матче против чемпиона Англии.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 3,5 за 2.40. Игра будет результативной с обилием ошибок в обороне как с одной стороны, так и с другой. 0