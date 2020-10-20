«Зенит» — «Брюгге»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы «Зенита» и «Брюгге» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:55 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков: Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Мостовой.

«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мешель, Рикка, Ритс, Формер, Ванакен, Де Кателаре, Диатта, Деннис.

Запасные: Шинтон, Ламменс, Фуакала, ван дер Бремпт, Баланта, ван ден Кейбас, Ланг, Окереке, Баджи, Баэтен.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.00, на успех «Брюгге» — 4.29, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0