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    Дриусси сыграет против «Брюгге» с первых минут

    «Зенит» — «Брюгге»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Зенита» и «Брюгге» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:55 по московскому времени.

    «Зенит»: Кержаков: Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Мостовой.

    «Брюгге»: Хорват, Соболь, Мешель, Рикка, Ритс, Формер, Ванакен, Де Кателаре, Диатта, Деннис.

    Запасные: Шинтон, Ламменс, Фуакала, ван дер Бремпт, Баланта, ван ден Кейбас, Ланг, Окереке, Баджи, Баэтен.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.00, на успех «Брюгге» — 4.29, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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