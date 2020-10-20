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    «Зенит» — «Брюгге». Прогноз (1.65) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Брюгге»
    «Зенит»
    Во вторник, 20 октября, «Зенит» на своем поле примет «Брюгге» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы F, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Брюгге».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 20 Октября 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:55 Брюгге Брюгге
  • Лига чемпионов. Группа F
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    «Зенит»

    Перед прошлой международной паузой «Зенит» дважды потерял очки в Москве — сначала потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» (0:1) , а затем не справился с «Локо» (0:0).

    После перерыва на матчи сборных питерцы дома обыграли тульский «Арсенал» (3:1) и на выезде упустили победу над «Уралом» (1:1)

    Перед октябрьской международной паузой «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0, а затем поделил очки о «Спартаком» на выезде — 1:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последнем матче «Зенит» дома обыграл «Сочи» и с 24 очками возглавляет таблицу РПЛ, деля первое место со «Спартаком».

    Разница мячей 21-6, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч может пропустить травмированный Малком.

    «Брюгге»

    Бельгийский клуб закончил август выездной победой над «Генком» (2:1), начавшей пятиматчевую победную серию.

    После сентябрьской паузы на матча сборной, «Брюгге» дома разгромил «Васланд-Беверен» (4:1), после чего на выезде уничтожил «Зюлте-Варегем» (6:0).

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  • 02/10/2020

    • Завершили серию домашние победы над «Серкль Брюгге» (2:1) и «Андерлехтом» (3:0), после чего игроки вновь разъехались по сборным.

    В последнем матче «Брюгге» на выезде упустил на последних минутах победу над «Стандардом» (1:1) и с 19 очками лидирует в чемпионате Бельгии, деля первое место с «Шарлеруа». Разница мячей 22-6.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч пропустят три игрока «Брюгге», сдавшие положительные тесты на коронавирус — Симон Миньоле, Одилон Косуну и Майкл Крменчика.

    Прогноз и ставки

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 3.90, а на победу «Брюгге» — 4.85.

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    Команды встречались лишь раз, проведя товарищеский матч в 2014 году, который завершился вничью 1:1.

    Питерцам важно набирать очки в домашнем матче с понесшим потери соперником. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет дома.

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    «Зенит» — «Брюгге». Прогноз (1.65) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 20 октября 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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