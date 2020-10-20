Безбородов рассудит «Краснодар» и «Спартак»

На игру между «Краснодаром» и «Спартаком» назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Помогать Безбородову будут ассистенты арбитра — Игорь Демешко и Рустам Мухтаров, резервный судья — Анатолий Жабченко, видеоассистент арбитра (VAR) — Кирилл Левников, помощник видеоассистента арбитра (VAR) — Алексей Лунев.
На других матчах 12-го тура РПЛ будут работать:
24 октября
«Динамо» (Москва) — «Сочи» — Алексей Сухой (VAR — Павел Шадыханов),
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — Николай Волошин (Павел Кукуян),
«Локомотив» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — Сергей Иванов (Алексей Матюнин),
25 октября
«Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов» — Евгений Кукуляк (Виталий Мешков),
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Химки» (Московская область) — Василий Казарцев (Владимир Москалев),
«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — Сергей Лапочкин (Артем Любимов),
26 октября
ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — Игорь Панин (Москалев). 0