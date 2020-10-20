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    Безбородов рассудит «Краснодар» и «Спартак»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба РФС.

    Владислав Безбородов
    Владислав Безбородов

    На игру между «Краснодаром» и «Спартаком» назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

    Помогать Безбородову будут ассистенты арбитра — Игорь Демешко и Рустам Мухтаров, резервный судья — Анатолий Жабченко, видеоассистент арбитра (VAR) — Кирилл Левников, помощник видеоассистента арбитра (VAR) — Алексей Лунев.

    На других матчах 12-го тура РПЛ будут работать:

    24 октября

    «Динамо» (Москва) — «Сочи» — Алексей Сухой (VAR — Павел Шадыханов),
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — Николай Волошин (Павел Кукуян),
    «Локомотив» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — Сергей Иванов (Алексей Матюнин),

    25 октября

    «Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов» — Евгений Кукуляк (Виталий Мешков),
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Химки» (Московская область) — Василий Казарцев (Владимир Москалев),
    «Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — Сергей Лапочкин (Артем Любимов),

    26 октября

    ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — Игорь Панин (Москалев). 0

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