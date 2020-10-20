«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение от— 1:2.

«Красные дьяволы» вышли вперед на 23-й минуте. Сначала пенальти заработал Антони Марсьяль, а затем его реализовал Бруну Фернандеш, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Парижане отыгрались на 55-й минуте. Неймар навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, откуда Марсьяль при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в дальний угол собственных ворот.

Развязка наступила на 87-й минуте. Маркус Рашфорд получил передачу на линии чужой штрафной от Поля Погба и исполнил прицельный удар из-под Данилу Перейры в дальний угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H ПСЖ — Манчестер Юнайтед 1:2 Голы: 0:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (24'), 1:1 Антони Марсьяль (автогол) (55'), 1:2 Маркус Рашфорд (87') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Лейвин Курзава (Mitchel Bakker, '), Абду Диалло, Алессандро Флоренци (Колин Дагба, '), Анхель Ди Мария (Пабло Сарабия, '), Перейра Данилу, Андер Эррера (Рафинья, '), Идрисса Гейе (Мойзе Кин, '), Килиан Мбаппе, Неймар Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Люк Шоу, Алекс Теллес (Поль Погба, '), Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе, Фред, Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, '), Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Даниэль Джеймс, '), Маркус Рашфорд Предупреждения: Неймар (34'), Скотт МакТоминай (36'), Аксель Туанзебе (72'), Перейра Данилу (84'), Мойзе Кин (90')

В следующем туре «Пари Сен-Жермен» отправится в гости к «Истанбул Башакшехир», а «Манчестер Юнайтед» дома примет «РБ Лейпциг».

«РБ Лейпциг» у себя дома нанес поражение «Истанбул Башакшехир» — 2:0.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир 2:0 Голы: 1:0 Анхелиньо (16'), 2:0 Анхелиньо (20') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано (Ибраима Конате, 66'), Марцель Хальстенберг, Анхелиньо, Кристофер Нкунку (Джастин Клюйверт, 70'), Норди Мукиэле, Кевин Кампль (Тайлер Адамс, 58'), Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг (Хван Хи Чан, 46'), Даниэль Ольмо (Бенджамин Хенрихс, 65') Истанбул Башакшехир: Мерт Гюнок, Александр Епуряну, Мартин Шкртел, Боли Болинголи Мбомбо, Жуниор Кайсара (Беркай Озджан, 30'), Рафаэл, Мехмет Топал (Демба Ба, 67'), Ирфан Кавечи (Даниэль Алексич, 83'), Эдин Вишча, Дениз Тюрюдж (Giuliano, 84'), Энцо Кривелли Предупреждения: Боли Болинголи Мбомбо (18'), Кристофер Нкунку (40'), Деотшанкюль Юпамекано (41'), Рафаэл (43'), Ибраима Конате (73'), Беркай Озджан (87'), Бенджамин Хенрихс (89')

Героем встречи стал Анхелиньо, оформивший дубль. На 16-й минуте он открыл счет, а спустя четыре минуты забил второй мяч. 0