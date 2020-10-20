ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайТрансферный дайджест. 13-19 октября
  • 17:41
    • Топ-клубы Европы ведут переговоры о создании Европейской Премьер-лиги
  • 19:47
    • Российский биатлонист сдал положительный тест на коронавирус
  • 19:23
    • Дриусси сыграет против «Брюгге» с первых минут
  • 19:22
    • В Уфе ввели запрет на массовые спортивные мероприятия, но РПЛ это пока не коснется
  • 19:08
    • Мората сыграет в атаке «Ювентуса» против киевского «Динамо»
    Все новости спорта

    Николич: Уверен, матч с «Зальцбургом» понравится болельщикам

    Футбол Локомотив Футбол России Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбургом».

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Зальцбург — молодая атакующая команда, там много сильных игроков с атакующим потенциалом. Вся система клуба вызывает уважение. В ней нет места импровизации, и в этом их сила.

    Но мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы достойно представлять команду и клуб, чтобы набирать очки. У нас есть все качества для этого.

    Нужно не только атаковать, но и защищаться, предотвращать контратаки, работать на "стандартах". Матч — это дорога с двусторонним движением.

    Соперники по ходу встречи трансформируются. "Зальцбург" играет в вертикальный футбол. Уверен, матч понравится болельщикам», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» преподаст «Краснодару» уроки атаки
  • «Ренн» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Начнет ли «Зенит» кампанию в еврокубках с победы?
  • «Зенит» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Юве» без Роналду выиграть в Киеве?
  • «Динамо» Киев — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бавария — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Зальцбург — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аякс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры