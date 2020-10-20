Николич: Уверен, матч с «Зальцбургом» понравится болельщикам

Главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с

«Зальцбург — молодая атакующая команда, там много сильных игроков с атакующим потенциалом. Вся система клуба вызывает уважение. В ней нет места импровизации, и в этом их сила.

Но мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы достойно представлять команду и клуб, чтобы набирать очки. У нас есть все качества для этого.

Нужно не только атаковать, но и защищаться, предотвращать контратаки, работать на "стандартах". Матч — это дорога с двусторонним движением.

Соперники по ходу встречи трансформируются. "Зальцбург" играет в вертикальный футбол. Уверен, матч понравится болельщикам», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0