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    Деменко: Все соперники на уровне Лиги чемпионов тяжелые

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    Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Краснодара» с «Ренном».

    Максим Деменко
    Максим Деменко

    «Все соперники на уровне Лиги чемпионов тяжелые, там собраны лучшие команды, "Ренн" в том числе. "Краснодар" — уже серьезный боец Лиги Европы, знает, как там играть, но в Лиге чемпионов все гораздо сложнее и интереснее.

    Игроки "Краснодара" будут еще более мотивированы. Трех дней для подготовки к игре достаточно, а где начинать групповой этап, не столь принципиально. На выезде, возможно, даже лучше. Жаль, что потеряли Кабелла, но у "быков" хорошая скамейка», — сказал Деменко «Известиям».

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