Деменко: Все соперники на уровне Лиги чемпионов тяжелые

Бывший полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

«Все соперники на уровне Лиги чемпионов тяжелые, там собраны лучшие команды, "Ренн" в том числе. "Краснодар" — уже серьезный боец Лиги Европы, знает, как там играть, но в Лиге чемпионов все гораздо сложнее и интереснее.

Игроки "Краснодара" будут еще более мотивированы. Трех дней для подготовки к игре достаточно, а где начинать групповой этап, не столь принципиально. На выезде, возможно, даже лучше. Жаль, что потеряли Кабелла, но у "быков" хорошая скамейка», — сказал Деменко «Известиям».

Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится 20 октября. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. 0