Кьеллини: Мы должны побеждать «Динамо

Защитникзаявил, что команда всегда стремится выиграть Лигу чемпионов. По его мнению, «бьянконери» обязаны побеждать «Динамо» Киев в первом туре.

«Мы должны побеждать "Динамо". Не знаю, сколько времени понадобится команде, чтобы набрать лучшую форму, но нам очень важно будет забить.

В начале каждого сезона мы всегда хотим выиграть Лигу чемпионов. У нас есть огромное желание победить, но лишь время покажет, возможно ли это. Сейчас нам важно совершенствоваться и достигать желаемых результатов», — приводит слова центрбека пресс-служба УЕФА.

Матч состоится 20 октября в 19:55 по мск. Наш сайт сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Ювентус». 0