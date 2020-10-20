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    Кьеллини: Мы должны побеждать «Динамо

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    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил, что команда всегда стремится выиграть Лигу чемпионов. По его мнению, «бьянконери» обязаны побеждать «Динамо» Киев в первом туре.

    Джорджо Кьеллини
    Джорджо Кьеллини

    «Мы должны побеждать "Динамо". Не знаю, сколько времени понадобится команде, чтобы набрать лучшую форму, но нам очень важно будет забить.

    В начале каждого сезона мы всегда хотим выиграть Лигу чемпионов. У нас есть огромное желание победить, но лишь время покажет, возможно ли это. Сейчас нам важно совершенствоваться и достигать желаемых результатов», — приводит слова центрбека пресс-служба УЕФА.

    Матч состоится 20 октября в 19:55 по мск. Наш сайт сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Ювентус». 0

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