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    Сможет ли «Юве» без Роналду выиграть в Киеве?

    «Динамо» Киев — «Ювентус». Прогноз (к. 2.48) и ставки на Лигу чемпионов 20 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Ювентус»
    В текущем сезоне «Динамо» до сих пор не проиграла ни одного матча
    Киевское «Динамо» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 20 октября в Киеве, начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Ювентус».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 20 Октября 2020 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 19:55 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» вышло в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2016 года. Но самое любопытное, что все это стало возможным благодаря Мирче Луческу. После назначения румынского специалиста прошел уже не один месяц, но в столице Украины некоторые до сих пор сходят с ума и не могут понять, как же так, почему хозяева клуба привели в команду человека, который долгое время был ее главным врагом. Это сложный вопрос, куда проще обратить внимание на результаты «Динамо» под руководством Луческу.

    В текущем сезоне «Динамо» до сих пор не проиграла ни одного матча. Киевляне лидируют в чемпионате Украины, но самое главное — это, конечно же, идеальное выступление в квалификации Лиги чемпионов.

    Сначала «Динамо» прошло голландский АЗ Алкмар, а потом хладнокровно разобралось с бельгийским «Гентом». И опыт Луческу, по всей видимости, стал ключевым в этих матчах.

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    Еще один интересный момент, мимо которого сложно пройти. На прошлой неделе сборная Украины выиграла дома у Испании, и в ее составе были преимущественно футболисты киевского «Динамо». Этот опыт должен помочь парням в предстоящем матче с «Юве».

    «Ювентус»

    Тем временем «Ювентус» пока совсем не впечатляет. Хотя, возможно, кто-то увидел, что «Старая синьора» пару недель назад выиграла у «Наполи» со счетом 3:0, и думает иначе.

    Если что, «Наполи» не приехал на матч в Турин из-за коронавирусных баталий, за что получил «технарь» 0:3. В противном случае, ныншнему «Юве» пришлось бы нелегко, о чем свидетельствуют два результата недавнего тура Серии А. «Наполи» уничтожил «Аталанту», а «Юве» с трудом удержал ничью в гостевой игре с «Кротоне»...

    Ничья с «Ромой» — еще один невнятный матч от «Ювентуса». В Риме действующего чемпиона Италии спас Криштиану Роналду.

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    • И, кстати, в Киев КриРо, скорее всего, не приедет, у него ковид. Разве что в понедельник утром тест Роналду покажет отрицательный результат. Правда, по протоколу футболист имеет право вернуться к тренировкам и участию в матчах только после двух подряд отрицательных тестов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо» за 4.65, на ничью за 3.32, а на «Ювентус» — за 1.97.

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    По коэффициентам несложно догадаться, что в победе «Юве» есть определенные сомнения, которые появились не на пустом месте. По всей видимости, «Старую синьору» ждет сложный сезон.

    Не будет простым для гостей и предстоящий матч, который можно преподнести еще и как дуэль совсем неопытного Андреа Пирло против Мирчи Луческу, который в тренерском деле уже больше 40 лет. Хитрый румын точно удивит своего оппонента.

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.48.

    И ставка с риском — тотал «Динамо» больше 1,0 за 2.43. 0

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    «Динамо» Киев — «Ювентус». Прогноз (к. 2.48) и ставки на Лигу чемпионов 20 октября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Киев — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.48
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