Цыганков: Отсутствие Роналду будет плюсом для нас

Полузащитник киевского «Динамо»поделился ожиданиями от матча св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Отсутствие Роналду будет плюсом для нас. Это великий игрок, великий чемпион и бомбардир. Конечно, это нам на руку.

Тренерский штаб подготовит тактику на матч с "Ювентусом". Задача футболистов — выполнить ее.

Надеюсь и уверен, что завтра игроки отдадут все свои силы для победы. Мы уверены, что можем победить.

Моя задача — выкладываться на тренировках. Тогда у тренера появляются варианты, кого ставить на игру.

Каждый футболист пытается дать максимум на поле, на тренировках и во время игр. Оценивать мою форму будут другие. Мое дело — играть.

Четыре года не играть в Лиге чемпионов — это очень много для "Динамо". Такая команда должна каждый год выступать и выходить из группы.

"Динамо" всегда перед собой ставило самые большие задачи. Вообще матчи в Лиге чемпионов — это совершенно другие эмоции и другое желание играть и побеждать.

Надеюсь, что через эти поединки и я, и все наши молодые игроки будут набирать опыт», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0