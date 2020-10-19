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    Цыганков: Отсутствие Роналду будет плюсом для нас

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    Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Виктор Цыганков
    Виктор Цыганков

    «Отсутствие Роналду будет плюсом для нас. Это великий игрок, великий чемпион и бомбардир. Конечно, это нам на руку.

    Тренерский штаб подготовит тактику на матч с "Ювентусом". Задача футболистов — выполнить ее.

    Надеюсь и уверен, что завтра игроки отдадут все свои силы для победы. Мы уверены, что можем победить.

    Моя задача — выкладываться на тренировках. Тогда у тренера появляются варианты, кого ставить на игру.

    Каждый футболист пытается дать максимум на поле, на тренировках и во время игр. Оценивать мою форму будут другие. Мое дело — играть.

    Четыре года не играть в Лиге чемпионов — это очень много для "Динамо". Такая команда должна каждый год выступать и выходить из группы.

    "Динамо" всегда перед собой ставило самые большие задачи. Вообще матчи в Лиге чемпионов — это совершенно другие эмоции и другое желание играть и побеждать.

    Надеюсь, что через эти поединки и я, и все наши молодые игроки будут набирать опыт», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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