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    Кульчий: Забили гол, вернулись в игру, но тут же пропустили третий

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

    Александр Кульчий
    Александр Кульчий

    « С первых минут ЦСКА завладел инициативой. Не получилась у нас игра в атаке. В обороне сидели низко, разрывы были между линиями, проигрывали подбор.

    Да, какие-то подходы имели в первой половине, но, в целом, ЦСКА выглядел поинтереснее. Во втором тайме продолжилась такая же игра.

    Армейцы забили два гола. Где-то, наверное, их это расслабило. Нас, напротив, раскрепостило. Забили свой гол, вернулись в игру. Но быстро пропустили третий.

    Имели неплохой момент сделать счёт 3:2. Тогда появилась бы надежда на спасение матча. ЦСКА выиграл закономерно. Поздравляю их с победой!

    Сандро Шварца нет в Москве. Ещё не оформлены документы. Надеюсь, к следующей игре он будет руководить командой», — сказал Кульчий клубной пресс-службе. 0

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