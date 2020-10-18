Кульчий: Забили гол, вернулись в игру, но тут же пропустили третий

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо»подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против(1:3).

« С первых минут ЦСКА завладел инициативой. Не получилась у нас игра в атаке. В обороне сидели низко, разрывы были между линиями, проигрывали подбор.

Да, какие-то подходы имели в первой половине, но, в целом, ЦСКА выглядел поинтереснее. Во втором тайме продолжилась такая же игра.

Армейцы забили два гола. Где-то, наверное, их это расслабило. Нас, напротив, раскрепостило. Забили свой гол, вернулись в игру. Но быстро пропустили третий.

Имели неплохой момент сделать счёт 3:2. Тогда появилась бы надежда на спасение матча. ЦСКА выиграл закономерно. Поздравляю их с победой!

Сандро Шварца нет в Москве. Ещё не оформлены документы. Надеюсь, к следующей игре он будет руководить командой», — сказал Кульчий клубной пресс-службе. 0