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    «Реал Сосьедад» — «Аякс». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Микель Оярсабаль — нападающий «Реал Сосьедад»
    В рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Аякс». Поединок пройдет 28 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Команда занимает 25-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 4 очками в активе после 4-х туров. «Реал Сосьедад» отстает от зоны плей-офф лишь на 1 балл.

    В чемпионате Испании команда также выступает не лучшим образом. «Реал Сосьедад» занимает лишь 12-е место в Примере с 18-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 4 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Атлетику» (0:1) в чемпионате Испании, забив единственный гол на 26-й минуте. До этого «Реал Сосьедад» разгромил «Хове» (5:0) в Кубке страны.

    В Лиге Европы за 4 тура команда выиграла только «Маккаби Тель-Авив» (2:1), проиграла «Виктории Пльзень» (1:2) и «Андерлехту» (1:2), а также сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

    Не сыграют: Альваро Одриосола, Орри Оскарссон, Хамари Траоре и Арсен Захарян (у всех — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Реал Сосьедад» пытается выбраться из ямы, но далеко не всегда команда побеждает. К тому же, предстоящий соперник «Аякс» находится в отличной форме.

    Одна из проблем «Реал Сосьедада» в нынешнем сезоне — низкая результативность. Команда забила всего 5 голов за 4 встречи в Лиге Европы — этого явно не хватает для достижения результата.

    «Аякс»

    Турнирное положение: Команда распологается на 2-й позиции в общем этапе Лиги Европы с 10-ю очками в активе после 4-х туров, отставая от лидерства на турнире на 2 пункта.

    Пока «Аякс» шумит в еврокубке, команда не лучшим образом стартовала в чемпионате Нидерландов. «Божьи сыновья» занимают 3-е место, отставая от 1-й строчки на 7 баллов.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Аякс» обыграл на своем поле «Зволле» (2:0), а до этого команда сыграла вничью с «Твенте» со счетом 2:2, сравняв счет на 67-й минуте.

    В 4-х тура Лиги Европы «Аякс» трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда выиграла «Бешикташ» (4:0), «Карабах» (3:0) и «Маккаби Тель-Авив» (5:0), а также сыграла вничью со «Славией» (1:1).

    Не сыграют: Мика Годц (травма) и Кеннет Тейлор (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: Сейчас «Аякс» в полном порядке. Команда уже давно не проигрывает, но «Реал Сосьедад» может дать бой голландцам в предстоящем матче.

    Лучшие бомбардиры «Аякса» в Лиге Европы Мика Годц и Кеннет Тейлор не смогут принять участие в матче из-за травм и перебор желтых. Это может повлиять на исход поединка.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» не проигрывает уже на протяжении 16-и матчей подряд

    • «Реал Сосьедад» выиграл только 1 матч в Лиге Европы

    • В последних 10-и матчах на своем поле «Реал Сосьедад» выиграл только 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реал Сосьедад» — 1.95, победа «Аякса» — 4.10, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95.

    Прогноз: Можно предположить, что «Аякс» точно не проиграет в предстоящем матче. Команда слишком хороша в Лиге Европы.

    Ставка: Победа «Аякса» с форой (0) за 2.85.

    Прогноз: «Реал Сосьедад», естественно, будет пытаться победить на своем поле.

    Ставка: Обе забьют за 1.78.

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    «Реал Сосьедад» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева снова испытают проблемы?
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