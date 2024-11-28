В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва примет ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 30 встречах динамовцы заработали 41 балл и расположились на 3-м месте в таблице Западной конференции, опередив 4-й СКА на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Во встрече 8 ноября «Динамо» Москва потерпело сенсационное поражение от «Лады» — 2:3, за которым последовала серия из шести побед подряд.

В последних матчах команда Алексея Кудашова разделалась с «Авангардом» — 5:3, «Сибирью» (дважды— 2:1; 4:2) «Трактором» — 4:3 Б, «Динамо» Минск — 4:3 и «Локомотивом» — 3:0.

Не сыграют: В составе динамовцев потерь нет.

Состояние команды: Старт нынешнего сезона «Динамо» Москва провалило, однако тренерский штаб столичного клуба был к этому готов и сумел найти способы выправить ситуацию.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После неудачного дебюта «Динамо» Москва постепенно набирало обороты. За сравнительно короткий отрезок бело-голубые сумели попасть в первую тройку конференции и наладить игру.

За предыдущие недели «Динамо» Москва значительно прибавила с точки зрения реализации и поработала над взаимодействием у своих ворот, ввиду чего команда сейчас пропускает меньше, чем в начале.

ЦСКА

Турнирное положение: В активе «московских армейцев» 35 очков по итогам 28 матчей. В таблице Западной конференции красно-синие занимают 5-е место, отставая от 4-го СКА на 4 балла.

Последние матчи: В этом месяце ЦСКА провел убедительный в плане результатов отрезок, в рамках которого обыграл «Ладу» (дважды — 4:1; 4:1) «Локомотив» — 2:0 и «Ак Барс» — 3:0.

Однако неделей ранее серия «армейцев» была прервана: в гостях команда Ильи Воробьева потерпела крупное поражение от «Трактора» — 2:5. В последнем матче красно-синие уступили «Ак Барсу» — 1:2.

Не сыграют: У ЦСКА нет травмированных или дисквалифицированных игроков.

Состояние команды: В нынешнюю кампанию ЦСКА вошел на этапе перестройки после нескольких неудачных периодов недавнего прошлого.

В обозримой перспективе команда планирует вернуть роль одного из первых кубковых претендентов. В рамках текущего регулярного сезона уже ЦСКА делает шаги в правильном для себя направлении.

Последние отрезки «армейцев» указывают на определенный прогресс, но этому составу потребуется больше времени, чтобы наладить химию и перерасти в настоящий конкурентоспособный коллектив.

Статистика для ставок

В десяти гостевых матчах из одиннадцати последних ЦСКА не проигрывал в основное время

В семи выездных матчах из восьми предыдущих ЦСКА забивал не менее 3 голов

В двух последних очных встречах на территории «Динамо» был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 3.70, а победа ЦСКА — в 2.42.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: К очному матчу с ЦСКА московское «Динамо» подходит в отличной форме, излучая уверенность, которой моментами не хватает «армейцам». На домашнем катке команда Алексея Кудашова намерена завладеть инициативой и доминировать на протяжении всех трех периодов.

Ставка: «Динамо» Москва победит с форой -1 за 3.20.

Прогноз: Оба столичных клуба нередко в последнее время выдают результативные встречи, ввиду чего от очного матча, наделенного принципиальностью регионального соперничества, вполне уместно ожидать больших объемов атакующей остроты.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.