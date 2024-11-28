«Астон Вилла» — «Ювентус»: счет матча 0:0, обзор

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионовне смогли поразить ворота друга — 0:0.

Преимуществом в матче владели хозяева, они имели пару опасных моментов, чаще били по воротам, но пробить голкипера «старой синьоры» Микеле Ди Грегорио так и не смогли.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Астон Вилла — Ювентус 0:0 Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Диего Карлос, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара (Росс Баркли, 78'), Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Джон МакГинн, Леон Бэйли (Джейден Филоджин, 86'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Джон Дуран, 78') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Николо Савона (Данило, 66'), Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам (Николо Фаджоли, 86'), Мануэль Локателли, Тимоти Уэа, Кенан Йылдыз (Samuel Mbangula, 82'), Шику Консейсау Предупреждения: Юри Тилеманс (10'), Леон Бэйли (12'), Пау Торрес (39'), Пьер Калюлю (45'), Тимоти Уэа (77'), Теун Коопмейнерс (90 + 3')

В следующем туре «Ювентус» примет «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» сразится на выезде с «Шахтером».