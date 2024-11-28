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    «Порту» пора вернуться на победные рельсы

    Андерлехт — Порту: прогноз и ставка (коэффициент 2.27) на футбол. 28/11/2024 в 20:45

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Порту»
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    Галено — один из лидеров «Порту»
    28 ноября на общем этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Андерлехт» и «Порту». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 20:45 Порту

    Порту

  • Порту
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    «Андерлехт»

    Турнирное положение: в Лиге Европы «Андерлехт» сейчас идет с 10 на 5-м месте после 4-х игр.

    Последние матчи: на выезде против латвийского РФШ команда неожиданно сыграла вничью со счетом 1:1. Игра получилась на удивление равной, а скромный соперник был ничем не хуже.

    Андерлехт — Порту: коэффициенты букмекеров

    «Андерлехт» смог забить на 85-й минуте после точного удара молодого Стройкенса, но пропустил уже на исходе компенсированного времени ответный мяч.

    Ранее была в Лиге Европы победа над «Лудогорцем» (2:0), а в чемпионате разгром «Гента» (6:0).

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    • Не сыграют: травмирован — Торган Азар, под вопросом участие Вертонгена и Ашимеру.

    Состояние команды: после неудачного старта в сезоне в отставку был отправлен весь тренерский штаб «Андерлехта» и уже больше месяца команду возглавляет 36-летний Давид Юбер, который не имеет опыта самостоятельной работы. Все пока у него складывается на удивление удачно, а результаты команды пошли в гору.

    «Порту»

    Турнирное положение: сейчас «Порту» занимает только 22-е место в таблице общего этапа Лиги Европы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 4-м туре Лиги Европы «Порту» потерпел поражение в гостях от «Лацио» со счетом 1:2. Соперник открыл счет в конце первого тайма, но португальцы смогли отыграться почти сразу после перерыва после точного удара Эуштакио. Но в компенсированное время удача улыбнулась итальянскому клубу.

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    В чемпионате Португалии было поражение от «Бенфики» (1:4), а в Кубке Португалии от «Морейренсе» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Иван Маркано, Венделл, Зайду и Иван Хайме.

    Состояние команды: с этого сезона «Порту» возглавил 41-летний Витор Бруно, бывший ассистентом в штабе прежнего наставника Сержиу Консейсао. В чемпионате команда идет второй, но в Лиге Европы дела похуже, надо подниматься вверх.

    Статистика для ставок

    • Последний раз команды играли друг с другом в далеком 2000 году, и тогда «Андерлехт» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (0:0)

    • «Андерлехт» в пяти последних матчах во всех турнирах выиграл 4 матча и сыграл один раз вничью

    • «Порту» проиграл три последних встречи в чемпионате и Лиге Европы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Андерлехта» дают 3,0, а на «Порту» — 2,27, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

    Прогноз: по составу и качеству игры «Порту» превосходит «Андерлехт» и должен брать три очка. Серьезных потерь в составе нет (только в линии обороны), поэтому класс в итоге должен сказаться. Таких игроков как Диего Коста, Галено, Пепе (бразилец), Фабио Виейра в составе бельгийцев нет. Пора прерывать неудачную серию.

    Ставка: победа «Порту» за 2,27.

    Прогноз: также можно немного усилить ставку и заиграть ее через тотал. «Порту» вряд ли много забьет в этом матче и не должен особо пропустить.

    Ставка: победа «Порту» плюс тотал меньше 4,5 за 2,90.

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    «Андерлехт» — «Порту»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. «Порту» пора вернуться на победные рельсы
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