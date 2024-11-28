Казахстанский клуб «Астана» сыграет против португальской «Витории» в четвёртом туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Астана» занимает 25 место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

Последние матчи: В прошедшем туре ЛК казахстанский клуб потерпел минимальное поражение в матче против кипрского «Пафоса» (0:1). До этого «Астана» выиграла у «Бачка-Топола» (1:0) и проиграла ТНС (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 2 место с активом в 46 очков. От лидера первенства — команды «Кайрат» экс-чемпион Казахстана отстаёт на один пункт.

«Витория»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Витория» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

Последние матчи: В первом туре еврокубка «Витория» выиграла у «Целе» (3:1), затем последовала победа над «Юргорденом» (2:1). Португальский клуб продолжает побеждать в Лиге конференций, в третьем туре «Витория» нанесла поражение «Младе-Болеслав» (2:1).

Не сыграют: С травмой из строя выбыл Жорже Фернандеш. После перебора жёлтых карточек в строй команды возвращается хорватский защитник Тони Боревкович.

Состояние команды: В чемпионате Португалии «Витория» занимает 6 место, набрав 18 очков.

Статистика для ставок

«Астана» выдает победную серию из двух матчей

«Витория» одержала три победы в трех матчах

«Витория» и «Астана» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.60, а победа «Астаны» — в 4.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.74 соответственно.

Прогноз: «Витория» показывают качественный футбол, в среднем за игру, португальский клуб забивает 2 мяча.

Ставка: Победа «Витории» с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что команды сыграют результативно.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.