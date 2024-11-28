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    «Витория» не потеряет очки в матче против казахов?

    Астана — Витория: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Витория»
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    «Витория»
    Казахстанский клуб «Астана» сыграет против португальской «Витории» в четвёртом туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Витория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Астана

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Астана 18:30 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •

    «Астана»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Астана» занимает 25 место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

    Последние матчи: В прошедшем туре ЛК казахстанский клуб потерпел минимальное поражение в матче против кипрского «Пафоса» (0:1). До этого «Астана» выиграла у «Бачка-Топола» (1:0) и проиграла ТНС (0:2).

    Астана — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 2 место с активом в 46 очков. От лидера первенства — команды «Кайрат» экс-чемпион Казахстана отстаёт на один пункт.

    «Витория»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Витория» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

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    • Последние матчи: В первом туре еврокубка «Витория» выиграла у «Целе» (3:1), затем последовала победа над «Юргорденом» (2:1). Португальский клуб продолжает побеждать в Лиге конференций, в третьем туре «Витория» нанесла поражение «Младе-Болеслав» (2:1).

    Не сыграют: С травмой из строя выбыл Жорже Фернандеш. После перебора жёлтых карточек в строй команды возвращается хорватский защитник Тони Боревкович.

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    Состояние команды: В чемпионате Португалии «Витория» занимает 6 место, набрав 18 очков.

    Статистика для ставок

    • «Астана» выдает победную серию из двух матчей

    • «Витория» одержала три победы в трех матчах

    • «Витория» и «Астана» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.60, а победа «Астаны» — в 4.38.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.74 соответственно.

    Прогноз: «Витория» показывают качественный футбол, в среднем за игру, португальский клуб забивает 2 мяча.

    Ставка: Победа «Витории» с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что команды сыграют результативно.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Астана» — «Витория»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. «Витория» не потеряет очки в матче против казахов?
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