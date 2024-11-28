«Ливерпуль» — «Реал»: счет матча 2:0, обзор голов

Английскийне оставил шансов мадридскомув игре 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Все мячи были забиты после перерыва. На 52-й минуте с передачи Конора Брэдли счет открыл Алексис Макаллистер.

Преимущество хозяев на 77-й минуте увеличил Коди Гакпо, в этом голе ему ассистировал Энди Робертсон.

Отметим, что в этой встрече было два нереализованных пенальти. На 61-й минуте с «точки» не забил Киллиан Мбаппе, а через 9 минут Мохамед Салах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0 Голы: 1:0 Алексис Мак Аллистер (52'), 2:0 Коди Матес Гакпо (77') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Конор Брэдли (Джо Гомес, 87'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Кёртис Джонс (Доминик Собослаи, 83'), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Луис Диас, Дарвин Нуньес (Коди Матес Гакпо, 68') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 71'), Антонио Рюдигер, Браим Диас, Арда Гюлер (Лукас Васкес, 56'), Джуд Беллингхэм, Лука Модрич (Эндрик, 79'), Эдуардо Камавинжа (Даниель Себальос, 56'), Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Raul Asencio Предупреждения: Дарвин Нуньес (13'), Raul Asencio (13'), Райан Гравенберх (17'), Алексис Мак Аллистер (40'), Ферлан Менди (70'), Даниель Себальос (80'), Эндрик (89')

«Ливерпуль» с 15 очками возглавил таблицу. «Реал» идет в середине с 6 очками.