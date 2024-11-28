«Монако» — «Бенфика»: счет матча

В матче общего этапа Лиги чемпионовпроиграл дома португальскойсо счетом 2:3.

Голы в составе монегасков забивали Элисс Бен-Сегир (13-я) и Сунгутту Магасса (67-я). В первом случае голевую передачу на свой счет записал Александр Головин, который провел на поле весь матч.

За гостей забивали Вангелис Павлидис (48-я), Артур Кабрал (84-я) и Зеки Амдуни (88-я).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Монако — Бенфика 2:3 Голы: 1:0 Элисс Бен-Сегир (13'), 1:1 Вангелис Павлидис (48'), 2:1 Сунгуту Магасса (67'), 2:2 Артур Кабрал (84'), 2:3 Зеки Мохамед Амдуни (88') Монако: Радослав Маецки, Вандерсон, Уилфрид Синго, Тило Керер, Каю Энрике (Кристиан Мависса, 57'), Денис Закария (Джордж Иленихена, 90'), Магнес Аклиуше, Элисс Бен-Сегир (Мохаммед Салису, 63'), Александр Головин, Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 57'), Брил Эмболо (Фоларин Балогун, 63') Бенфика: Альваро Фернандес, Даниэль Бырлиджа, Николас Отаменди, Томаш Араужу, Керем Актюркоглу, Анхель Ди Мария (Бенхамин Рольхейсер, 90'), Оркун Кёкчю, Флорентину Луиш (Зеки Мохамед Амдуни, 65'), Фредрик Аурснес (Леандро Мартинс, 85'), Александр Хартманн Бах, Вангелис Павлидис (Артур Кабрал, 65') Предупреждения: Флорентину Луиш (6'), Альваро Фернандес (29'), Денис Закария (41'), Тило Керер (41'), Уилфрид Синго (42'), Керем Актюркоглу (42'), Уилфрид Синго (58'), Кристиан Мависса (79')

После этой встречи «Монако» (10) — восьмой, а «Бенфика» (9) — 14-я.