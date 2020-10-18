«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: счет 1:1, обзор голов

В поединке 5 тура английской Премьер-лигиразошлись миром на стадионе «Селлхерст Парк», сыграв со счетом 1:1.

Уилфред Заа вывел «стекольщиков» вперед на 19 минуте, реализовав 11-метровый. Гости ответили уже под самый конец встречи на 90 минуте. Алексис Макаллистер забил после передачи Аарона Конноли.

В добавленное время «чайки» потеряли игрока. С поля был удален защитник Льюс Данк.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 Голы: 1:0 Уилфрид Заха (пенальти) (19'), 1:1 Alexis Mac Allister (90') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Tyrick Mitchell, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп (Кристиан Бентеке, 88'), Джеймс Макартур, Жайро Ридевальд, Уилфрид Заха, Миши Батшуайи (Лука Миливоевич, 83') Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Daniel Burn (Паскаль Гросс, 82'), Tariq Lamptey, Бен Уайт, Ив Биссума, Леандро Троссард (Аарон Коннолли, 78'), Адам Лаллана (Alexis Mac Allister, 78'), Соломон Марч, Ниль Мопе Предупреждения: Мэтью Райан (18'), Ив Биссума (43'), Tyrick Mitchell (63'), Висенте Гуайта (76'), Джеймс Макартур (86') Удаление: Льюис Данк (90')

Обе команды продолжают безвыигрышную серию в чемпионате. «Кристал Пэлас» набирает 7 очков, «Брайтон» — только 4 пункта. 0