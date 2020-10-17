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    «Барселона» на выезде проиграла «Хетафе»

    «Хетафе» — «Барселона»: счет 1:0, обзор гола

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    В 6 туре испанской Примеры «Барселона» Рональда Кумана потерпела первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Хетафе» со счетом 0:1.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Единственный гол в матче был заит на 56 минуте. Хайме Мата смог реализовать пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Барселона 1:0
    Гол: 1:0 Хайме Мата (пенальти) (56') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Аллан Ньом, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Victor Mollejo, 90'), Хайме Мата (Энес Унал, 71'), Хуан Эрнандес (Давид Тимор, 90') Барселона: Нето, Серджино Дест, Жерар Пике, Клеман Лангле, Серхи Роберто (Рики Пуч, 87'), Серхио Бускетс, Pedri (Филиппе Коутиньо, 62'), Френки де Йонг (Мартин Брайтвайт, 80'), Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 80'), Лионель Месси, Усман Дембеле (Ансумане Фати, 62') Предупреждения: Жерар Пике (24'), Хайме Мата (27'), Эрик Кабако (28'), Серхи Роберто (41'), Аллан Ньом (73'), Матиас Оливера (90'), Серджино Дест (90')

    «Барселона» терпит первое поражение в сезоне. Команда Рональда Кумана набрала 7 очков в 4 турах и занимает 9 место. «Хетафе» вырвался на вторую строчку с 10 баллами. 0

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