Канчельскис покинул узбекский «Навбахор»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»ушел с поста главного тренера узбекского

Об этом Канчельскис написал на своей странице в LinkedIn.

«С сожалением сообщаю, что мое время в "Навбахоре" пришло к концу. Я бы хотел довести сезон с командой до конца и увидеть, к чему бы это привело, но все не всегда идет по плану, особенно с учетом обстоятельств, в которых мы сейчас живем.

Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал и, конечно же, футболистов, которые подарили мне много незабываемых моментов за время работы в Узбекистане.

Сейчас я смотрю вперед и готов принять новый вызов в тренерской карьере», — сказал 51-летний специалист.

«Навбахор» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана после 18-ти туров.

Канчельскис возглавил «Навбахор» в 2018 году. В июне 2019 года специалист покинул команду из-за неудовлетворительных результатов, однако позднее вновь вернулся в клуб. 0