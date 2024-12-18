2-й таймЮвентус — КальяриОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Обзор Legacy of Kain: Soul Reaver 1 и 2 Remastered: Возвращение культовой классики к жизни

    Нечто большее, чем базовое сохранение

    Игры Игры для ПК Steam Valve
    Вся лентаСамое главное
    Душан Влахович«Ювентус» — «Кальяри». Онлайн Владислав Радимов«Только с Барко и Угальде вместе "Спартак" в порядке». Владислав Радимов — о самых горячих новостях и предстоящих трансферах РПЛ Маркус РашфордОкно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»?
    Все новости спорта
    Legacy of Kain: Soul Reaver
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Legacy of Kain: Soul Reaver
    Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered переосмысливает серию, сохраняя ее мрачную эстетику и глубокий сюжет.
    Игровая отрасль нуждается в большем количестве проектов, подобных Legacy of Kain: Soul Reaver, которые не тратят время на избыточную экспозицию, а с чувством уверенности погружают игроков в новую среду.

    С первых минут истории становится понятно, что это нечто особенное: готический антураж, продуманный мир и шокирующая сцена с разорванными крыльями задают тон всему приключению.

    Серия Soul Reaver всегда казалась мне достойной внимания, но руки до нее так и не доходили, пишет автор Games Hub Лия Дж. Уильямс.

    К тому же многие игры 2000-х банально устаревают, а из-за плохой сохранности их редко встретишь на современных платформах. Но благодаря релизу Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered у нынешнего поколения появилась возможность оценить эти шедевры.

    Ремастер, созданный Aspyr, подарил обеим играм графическое обновление, улучшил освещение и управление, сделав их более доступными для новичков.

    По сравнению с предшественником Soul Reaver выглядит просто фантастически: благодаря переделке освещения атмосфера стала более гнетущей и угрожающей, а переходы между духовным и материальным мирами — четче выделенными.

    Legacy of Kain: Soul Reaver
    Steam

    Soul Reaver 2 задирает планку визуального исполнения еще выше: переработанные модели персонажей и текстуры уровней делают игру выразительнее и внешне насыщеннее.

    Обновленным играм присущи и другие значимые изменения, заметные прежде всего поклонникам оригинала. Исчезли проблемы с прорисовкой окружения, камера стала гораздо послушнее, а управление более отзывчивым — последнее становится очевидно во время прыжков по платформам и решения головоломок.

    Конечно, оставшаяся позади эпоха видеоигр наложила свой отпечаток на ремастер: блоки персонажей и однообразные задачки из первой части выдают характерный облик начала 2000-х. Но даже с учетом столь очевидных очертаний прошлого обе игры остаются удивительно увлекательными для новичков.

  • Обзор Astro Bot: Больше, чем прогулка по тропам воспоминаний
  • Чем покорила аудиторию игра года по версии The Game Awards 2024?
  • 13/12/2024

    • В истории Legacy of Kain: Soul Reaver чувствуется поразительная неподвластность времени, а Разиэль в роли главного персонажа выглядит невероятно харизматично.

    Crystal Dynamics создали образ, который идеально воплощает концепцию мрачного антигероя: длинные волосы в духе 90-х, шарф, скрывающий пустую бездну вместо рта, и иссохшие крылья, почти разваливающиеся за его спиной.

    Legacy of Kain: Soul Reaver
    Steam

    Оригинальная озвучка от актера Майкла Белла придает персонажу глубину, превращая его в задумчивого и трагичного героя, чьи реплики насыщены меланхолией.

    Более посредственный протагонист мог бы сделать сюжет скучнее, но Soul Reaver выстраивает вокруг Разиэля мощный драматический нарратив, погружая игрока в его трагическую историю.

    Даже несмотря на длинные маршруты и постоянные возвращения в уже пройденные локации Носгота, игра мотивирует исследовать мир, чтобы разгадать судьбу героя.

  • Обзор Indiana Jones and the Great Circle: Хлыст, загадки и охота за артефактами
  • Культовый герой раскрывает свой потенциал
  • 11/12/2024

    • Единственное, к чему можно было бы придраться — это подход к исследованию. С самого начала игрокам предоставляют свободу передвижения, однако путь к цели зачастую остается размытым.

    Игры 2000-х были сложнее современных, и Soul Reaver требует от игрока полностью разобраться в структуре мира и самостоятельно понять, куда перемещаться дальше. Без подсказок и четких направлений справиться с головоломками или найти босса — довольно непростая задача.

    В тягостной среде ремастера можно спокойно провести часы, просто блуждая по одинаковым коридорам, пытаясь вспомнить узнаваемый маршрут, либо понять, не был ли упущен какой-то элемент или разблокирован необходимый навык для продвижения.

    Legacy of Kain: Soul Reaver
    Steam

    Но, преодолев все трудности, вы непременно доберетесь до финальных боссов Soul Reaver, после чего с чувством выполненного долга сможете перейти к Soul Reaver 2.

    Продолжение, стоит отметить, вызывает облегчение ввиду отсутствия бесконечных головоломок с блоками и внедрения совершенно иного опыта, обусловленного новыми локациями, типами задач и более многослойным сюжетом.

    Legacy of Kain: Soul Reaver 2 — это потрясающее продолжение, более масштабное, проработанное и гораздо амбициознее в своем подходе к кинематографическому повествованию.

    Первая часть рассказывала трагичную историю предательства и мести через короткие кат-сцены, где Разиэль преследовал лорда вампиров Каина. Вторая часть поднимает ставки, предлагая более глубокую историю.

    Soul Reaver 2 развивает это повествование, прокладывая путь сквозь время и задавая вопросы о судьбе и свободе воли. Если в первой части центральной темой была месть, то в продолжении Разиэль сталкивается с ее разрушительной природой, исследует причины своей боли и предательства, а затем выбирает другой путь.

  • Обзор UFL: Конкурент EA FC без глубины контента
  • Убийца EA FC входит в активную фазу развития
  • 07/12/2024

    • Эти две истории ярко демонстрируют, насколько недооцененной остается серия Legacy of Kain, ведь она великолепна. Сюжеты обеих игр сложны и многозначны, предписывающие свежие пути к знакомым тропам.

    Подобные амбициозные проекты вызывают ностальгию: в свое время они были способны перевернуть восприятие игр и даже повлиять на формирование личности.

    Да, фэнтези от Aspyr передает «темную крутизну» конца 90-х — начала 2000-х, но в этом и кроется главная фишка. Новая часть серии могла бы легко найти свое место в современном игровом ландшафте, и, возможно, этот ремастер исследует интерес аудитории к ее возвращению.

    Обе части раскрывают богатый и захватывающий мир, созданный Crystal Dynamics десятилетия назад. Персонажи в них сложны и неоднозначны, а мир — по-своему прекрасный. Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered — это великолепный сборник для преданных фанатов и идеальное знакомство для тех, кто только открывает для себя эту культовую серию.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •