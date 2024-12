Обзор Astro Bot: Больше, чем прогулка по тропам воспоминаний

Наполненный весельем и характером, платформер отдает дань истории PlayStation, одновременно раскрывая возможности консоли.

На старте запуска PlayStation 5 в 2020 году Astro’s Playroom покорила игроков своим обаянием и инновационным использованием нового контроллера DualSense.

Эта трехчасовая игра, предустановленная на консоль совершенно бесплатно, служила не просто технической демонстрацией PS5, но и раскрывала все возможности контроллера, которые до сих пор редко используют даже крупные релизы.

Тогда игровое сообщество буквально взорвалось восторгом от проекта, а желание увидеть продолжение превратилось едва ли не во всеобщую идею, пишет автор Brig Newspaper Мэти Понтичелли.

Однако с течением времени стало казаться, что Astro постигнет участь забытых героев Sony. Энергичный робот рисковал попасть в компанию других любимых фанатами серий персонажей, которым так и не уделили должного внимания, например, Sly Cooper, Jak and Daxter или Bloodborne.

Но так было до тех пор, пока довольно неожиданно игра Astro Bot не оказалась в центре внимания майской презентации State of Play. Спустя четыре года Astro вернулся — на этот раз в своем первом (и, будем надеяться, не последнем) полноценном приключении.

В настоящее время — спустя три месяца с момента полноценного релиза — можно с уверенностью сказать, что Astro Bot — это именно тот масштабный проект, который так ждали поклонники и который по праву был признан лучшим по итогам уходящего года на шоу The Game Awards 2024.

Яркое и колоритное приключение

Astro Bot PS Store

На более чем пятидесяти уровнях игрок берет под управление Astro, которому вновь предстоит починить материнский корабль PS5 и спасти множество друзей.

На этот раз Sony проделала впечатляющую работу на всех направлениях, включая локации, которые стали невероятно разнообразными. Каждый игровой участок отличается от предыдущего, превращая платформер в настоящий аттракцион с путешествием через стройплощадки, подводные миры и даже ослепительный казино-мир с отсылкой к знаменитому Призрачному Вору.

Именно так — игра отдает дань не только проектам Sony, но и всей игровой индустрии в целом, подчеркивая влияние PlayStation, оставившей неизгладимый след в истории видеоигр. Многие культовые студии и франшизы начинали свой путь именно с PlayStation, и игра преподносит их как часть своего наследия.

Но дело не только в камео. Даже без отсылок Astro Bot остается невероятно увлекательной. Уникальные уровни изобилуют разнообразными усилениями, напоминающими Astro’s Playroom, но в гораздо большем объеме.

Некоторые из них довольно просты, вроде рывка в воздухе, а другие — по-настоящему изобретательны: все они отлично вписываются в дизайн уровней. Одной из самых запоминающихся стала способность Astro уменьшаться до размеров мыши, позволяя исследовать каждый уголок. Упускать такую возможность точно не стоит!

Каждый уровень, продолжительность которого варьируется от 10 до 20 минут, доставляет неподдельное удовольствие, сопровождаемое невероятно запоминающимся саундтреком. Главная музыкальная тема игры точно останется в памяти надолго.

Веселье для всей семьи

Astro Bot PS Store

Забавно, что игра, посвященная PlayStation, вызывает наибольшее сравнение именно с Mario. Даже ввиду того, что пока ей не хватает игровой глубины уровня Super Mario Odyssey, она обладает не меньшим обаянием.

Некоторые особенности продвижения передают ощущения, подобные тем, что возникают при обнаружении секретного мира в Mario — те самые, остающиеся в памяти навсегда.

Уверенность в том, что Team Asobi способна достичь большего, с каждым новым проектом только растет. На сегодняшний день Astro Bot уже представляет собой превосходный платформер с удобным и интуитивно простым управлением, с которым справится даже шестилетний ребенок.

Однако легкость в данном случае вовсе не означает, что продвинутым пользователям в игре делать нечего: плавность управления, фирменный стиль Astro и скрытые необязательные задачи наделяют ее дополнительной широтой сложности.

И все же здорово, что основная игра ориентирована на юную аудиторию. Когда-то Sony была лидером по качеству продуктов для младшего поколения: серии вроде Crash Bandicoot, Ratchet and Clank и другие всячески этому способствовали. Но в последние годы нишу полностью заняла Nintendo. Чем больше качественных проектов будет доступно для детей, тем лучше, и Astro Bot в данном контексте — это шаг в правильном направлении.

Начало чего-то удивительного

Astro Bot PS Store

Наслаждение от Astro Bot нисколько не испортят мысли о том, что играть в нее могут взрослые люди. Этот платформер по-прежнему кажется обязательным для всех владельцев PS5, особенно для тех, кто вырос с консолями Sony.

Да, крупные тайтлы с глубоким сюжетом вроде The Last of Us или God of War остаются любимыми миллионами, но иногда так приятно отключить мозг и погрузиться во что-то простое и веселое. Проведенные 15+ часов за прохождением Astro Bot могут пролететь на одном дыхании. Это действительно фантастическая игра, которую стоит попробовать каждому.

Конечно, крупнобюджетные проекты с кинематографическим качеством традиционно вызывают восторг, но пример Marvel’s Spider-Man 2, который стоил более 300 миллионов долларов, но получил критику за поспешный сюжет, свидетельствует о том, что огромные вложения не всегда оправдываются.

Временами игрокам хочется чего-то компактного, но по-настоящему живого. Если Sony продолжит создавать такие захватывающие проекты, это станет прекрасным дополнением к линейке фирменных игр.