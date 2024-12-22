В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» находится на 13-м месте в таблице чемпионата Англии. У команды 22 набранных очка. «МЮ» одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

В декабре манкунианцы одержали три победы и трижды уступили. Не было зафиксировано ни одной ничьи. Букмекеры считают, что «МЮ» сможет завоевать три очка.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Борнмут» находится в таблице АПЛ на 6-й строчке. У команды 25 очков по итогам 16 матчей. «Борнмут» забил 24 гола и пропустил 21 мяч.

Последний раз команды встречались друг с другом в апреле. Тогда выявить сильнейшего не удалось. «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 2:2.

Ставка: Обе забьют за 1.56.

«Монца» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

В чемпионате Италии «Монца» располагается на 19-й позиции. Нынешний сезон будет сложным для клуба. Команде предстоит непростая борьба за выживание.

В 16 встречах «Монца» победила лишь однажды. Ранее команда уступила в трех матчах кряду. «Монца» проиграла «Болонье» (0:4), «Удинезе» (1:2) и «Лечче» (1:2).

«Ювентус» идет в топ-6. Клуб ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон. Туринский коллектив набрал 28 очков в 16 матчах.

Стоит отметить, что «Ювентус» остается единственной командой, которая в текущем сезоне еще не проигрывала в Серии А. У клуба 6 побед и 10 ничьих. Разница мячей составляет 26-12.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.68.

«Бетис» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании

«Бетис» в таблице Примеры идет в топ-10. Команда набрала 24 очка в 17 встречах. Клуб находится в хорошей форме.

У «Бетиса» трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб смог победить «Петрокуб», «Вильярреал» и ХИК. «Бетис» не проигрывает с 1 декабря, когда в гостях уступил «Реалу Сосьедад» со счетом 0:2.

«Райо Вальекано» находится на 12-й позиции. Клуб набрал 21 очко. «Райо» отстает от «Бетиса» на три очка. В случае победы команде удастся улучшить свое положение в таблице.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Клубы последний раз играли друг с другом 17 марта. Тогда «Райо Вальекано» оказался сильнее. Команда в родных стенах одолела «Бетис» со счетом 2:0.

Ставка: ТБ 2 за 1.64.

Общий коэффициент — 4.29.