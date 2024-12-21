«Барселона» и «Атлетико» сыграют между собой в центральном матче 18-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 18-ти матчах. Каталонцы имеют одинаковое количество баллов с «Атлетико», но при этом у мадридцев есть матч в запасе. Команда Флика в текущем сезоне одержала 12 побед, два раза сыграла вничью и уступила в 4-х матчах, забив 50 голов и пропустив 20 мячей в свои ворота.

В крайнем туре «Барселона» сенсационно проиграла на своем поле «Леганесу» со счетом 0:1. Это поражение стало для «сине-гранатовых» третьим в последних шести матчах. Ранее каталонцы также на домашней арене проиграли «Лас-Пальмасу» (1:2) и не смогли набрать очков с «Реалом Сосьедад» в гостях (0:1). Победа за этот отрезок всего одна — тремя турами ранее была разгромлена «Мальорка» (5:1).

В Лиге Чемпионов «Барселона» показывает стабильные результаты, одержав уже пятую победу подряд и поднявшись на вторую строчку в таблице после 6-ти туров. В крайнем матче каталонцы со счетом 3:2 переиграли дортмундскую «Боруссию» в гостях.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков в 17-ти матчах. Мадридцы уступают «Барселоне» первое место только по дополнительным показателям, но при этом у команды Симеоне есть игра в запасе. «Атлетико» одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в одном матче, забив 31 гол и пропустив 11 мячей в свои ворота.

Мадридцы набрали шикарную форму, одержав 11 побед подряд во всех турнирах. В крайнем туре Ла Лиги «Атлетико» минимально одолел дома «Хетафе» (1:0) благодаря голу Сёрлота, продлив тем самым победную серию в чемпионате до шести матчей.

Перед игрой с «Хетафе» подопечные Симеоне обыграли «Слован» (3:1) в Лиге Чемпионов. После 6-ти туров «Атлетико» идет на 11-м месте в турнирной таблице.

Личные встречи

«Барселона» обыграла соперника в обоих матчах прошлого сезона Ла Лиги — 1:0 дома и 3:0 в гостях.

В последних 10-ти матчах на счету «сине-гранатовых» 5 побед, «Атлетико» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 3.80.