В рамках 17-го тура итальянской Серии А «Монца» на своем поле примет «Ювентус». Поединок пройдет 22 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: Команда находится на дне турнирной таблицы Серии А. «Монца» занимает предпоследнее 19-е место с 10-ю очками в активе после 16-и туров.

К тому же, команда — худшая в Серии А по результатам домашних встреч, набрав лишь 3 очка из 24-х возможных. «Монце» удалось забить только 6 голов в 8-и встречах на своем поле.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда уступила «Лечче» со счетом 1:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Монца» проиграла с таким же счетом «Удинезе».

Команда не может победить на протяжении 8-и последних матчей в Серии А. За этот период «Монца» 5 раз уступила и трижды сыграла вничью. Во всех матчах команда не забивала больше 1-го гола за игру.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Даниэль Мальдини (перебор желтых карточек), Алессио Краньо, Роберто Гальярдини и Маттео Пессина (у всех — травмы).

Состояние команды: «Монца» все еще борется за выживание в Серии А, но команде необходимо выдать серию с набранными очками, чтобы добраться до спасительной 17-й позиции.

Последний раз «Монца» обыгрывала «Ювентус» в январе 2023-го года со счетом 2:0. Получится ли на сей раз у команды добиться успеха? Шансов на этот исход очень мал...

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» располагается на 6-й позиции в Серии А с 28-ю очками в активе после 16-и туров. «Ювентус» отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 балла.

К тому же, на своем поле команда потеряла довольно много очков, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Ювентус» набрал 13 очков из 21-го возможного при чужих трибунах.

Последние матчи: В прошлой встрече «старая синьора» разгромила «Кальяри» (4:0) в рамках Кубка Италии, а до этого сыграла вничью с «Венецией» со счетом 2:2 в Серии А.

У «Ювентуса» продолжается серия из 4-х матчей с ничейными результатами. За этот период команда поделила очки с «Венецией», «Болоньей» (2:2), «Лечче» (1:1) и «Миланом» (0:0).

Не сыграют: Артур Мело, Бремер, Хуан Кабаль, Аркадиуш Милик и Тимоти Веа (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Ювентуса» продолжается кризис. Да, команда не проигрывает, но теряет очки из-за многочисленных ничейных результатов. Предстоящий матч будет отличной возможностью для «старой синьоры» наконец-то набрал 3 балла.

К тому же, «Ювентус» частенько обыгрывает «Монцу» в очных противостояниях. В последних 5-и встречах «старая синьора» одолела соперника 3 раза, пропустив за этот период только 3 гола.

Статистика для ставок

4 последних матча «Ювентус» закончил ничейным результатом

«Монца» не может победить на протяжении 8-и последних матчей в Серии А

«Монце» удалось дважды победить «Ювентус» в 5-и последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.65, победа «Монцы» — 6.00, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.63 соответственно.

Прогноз: «Ювентус» победит «Монцу» в предстоящем матче и сделает это уверенно.

Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.30.

Прогноз: У «Монцы» есть проблемы при игре на своем поле. «Ювентус» должен воспользоваться этим и забить пару-тройку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ювентуса» 1.5 больше за 2.05.