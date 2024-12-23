В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На счету «Кэпиталз» 46 очков после 32 матчей. В таблице Восточной конференции команда вернулась на 1-ю строчку, сместив на 1 балл «Нью-Джерси».

Последние матчи: В первой половине месяца «Вашингтон» провел очередной успешный этап, который запомнился победами над «Торонто» — 3:1, «Монреалем» — 4:2, «Коламбусом» — 2:1 ОТ и «Баффало» — 4:2.

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За домашней встречей с «Сейбрз» последовали весьма неожиданные провалы: в частности, команда Спенсера Карбери проиграла «Далласу» — 1:3 и «Чикаго» — 2:3. После поражения от главного аутсайдера Запада «Кэпиталз» дома взяли верх над «Каролиной» — 3:1.

Не сыграют: Ник Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Александр Овечикн (под вопросом на момент публикации).

Состояние команды: Даже ввиду последних неудач «Вашингтон» на данном этапе чемпионата выглядит превосходно. Команда продолжает прогрессировать и бороться за лидерство.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Ранее «Вашингтон» по принуждению приспособился добиваться результатов без своего капитана, однако в настоящее время Александр Овечкин, набравший до травмы прекрасную форму, близок к возвращению на лед.

При поддержке лидера «Кэпиталз», бесспорно, будут нацелены на новые локальные достижения. Команда Спенсера Карбери находится на правильном пути с точки зрения реализации своего потенциала.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Без учета матча с «Нэшвиллом» калифорнийская команда находится на 4-й строчке в таблице Западной конференции с 42 очками по итогам 32 проведенных встреч.

Последние матчи: На протяжении предыдущих недель «Лос-Анджелес» добился побед над «Виннипегом» — 4:1, «Анахаймом» — 2:1, «Оттавой» — 5:2, «Далласом» — 3:2, «Миннесотой» — 4:1 и «Айлендерс» — 3:1.

Но текущие результаты «Кингз» стали заметно скромнее недавней серии. В частности, в последних матчах команда Джима Хиллера уступила «Нью-Джерси» — 1:3, разгромила «Рейнджерс» — 5:1, проиграла «Питтсбургу» — 2:3 ОТ и победила «Филадельфию» — 7:3.

Не сыграют: Дрю Даути, Тревор Льюис, Тревор Мур (под вопросом).

Состояние команды: В настоящий момент «Лос-Анджелес» находится на пути к перестройке и демонстрирует прекрасную готовность к решению больших задач, которые превосходят ожидания.

Пришедший на смену Тодду Маклеллану тренер Джим Хиллер за относительно короткий срок проделал великолепную работу, внедрив в команду идеи, которые позволяют добиваться заметных успехов.

Игра «Лос-Анджелеса» наполнена ярким атакующим содержанием: калифорнийцы здорово смотрятся в атаке и нередко покидают площадку с хорошим процентом реализации и соответствующей результативностью.

Статистика для ставок

В 5 домашних матчах из 8 последних «Вашингтон» проиграл

«Лос-Анджелес» проиграл в основное время всего раз в 6 последних матчах в гостях

В 5 очных матчах из 6 последних на льду «Кэпиталз» был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.44, а победа «Лос-Анджелеса» — в 2.48.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.09.

Прогноз: «Кэпиталз» набрали потрясающую форму, тем не менее даже в нынешних условиях они регулярно допускают домашние осечки. В то же время «Кингз» в текущих кондициях являются теми, кто способен отобрать очки у столичного клуба.

Ставка: «Лос-Анджелес» победит в матче за 1.90.

Прогноз: Далеко не всегда «Вашингтон» у себя дома играет результативно, а с учетом неплохой оборонительной системы калифорнийцев шансы на высокую голевую событийность опускаются еще ниже.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 за 2.14.