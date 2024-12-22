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    Парижане медлить не собираются!

    «Ланс» — ПСЖ. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — ПСЖ
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    Матвей Сафонов
    22 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Ланс» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 22 Декабря 2024 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 23:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 7 месте.

    При этом «Ланс» в 15 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 14 раз.

    Ланс — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела взять три очка. «Кроваво-золотые» подписали мировую с «Осером» (2:2).

    До того «Ланс» по всем статьям переиграл «Монпелье» (2:0). Плюс встреча с «Реймсом» также завершилась уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились лишь 10 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ланс» лишь по дополнительным показателям отстает от искомого 6 места. Да и тылы команды дают сбои не столь часто.

    Поединки с парижанами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ланс» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что в этом поединке номинальные хозяева постараются дать бой столь сильному сопернику. Вот только в двух последних очных поединках они не забивали в ворота парижан.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент они находятся на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом ПСЖ на 10 пунктов опережает ближайших преследователей. Да и забила команда 44 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя зачетными пунктами. Парижане уверенно расправились с «Монако» (4:2).

    До того команда уверенно переиграла «Лион» (3:1). А вот поединок с «Зальцбургом» завершился еще более уверенной победой (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Парижане в среднем забивают чуть меньше трех голов за матч. Плюс команда победила в 3 своих последних матчах.

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    При этом ПСЖ в 4 последних очных поединках одолели «Ланс». Плюс команда Луиса Энрике вполне способна преуспеть на нескольких фронтах.

    В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и наконец-то набирает свои лучшие кондиции Гонсалу Рамуш.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Парижане сильны в любом кадровом сочетании, да и недооценки соперника точно не допустят.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • ПСЖ победил в 3 своих последних поединках

    • Парижане обыграли «Ланс» в 4 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: ПСЖ явно сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывает.

    Номинальные гости намерены побороться за Кубок Франции, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

    Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    «Ланс» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Парижане медлить не собираются!
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