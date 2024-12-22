22 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Ланс» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 7 месте.

При этом «Ланс» в 15 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 14 раз.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела взять три очка. «Кроваво-золотые» подписали мировую с «Осером» (2:2).

До того «Ланс» по всем статьям переиграл «Монпелье» (2:0). Плюс встреча с «Реймсом» также завершилась уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились лишь 10 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ланс» лишь по дополнительным показателям отстает от искомого 6 места. Да и тылы команды дают сбои не столь часто.

Поединки с парижанами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ланс» победил 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что в этом поединке номинальные хозяева постараются дать бой столь сильному сопернику. Вот только в двух последних очных поединках они не забивали в ворота парижан.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент они находятся на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом ПСЖ на 10 пунктов опережает ближайших преследователей. Да и забила команда 44 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя зачетными пунктами. Парижане уверенно расправились с «Монако» (4:2).

До того команда уверенно переиграла «Лион» (3:1). А вот поединок с «Зальцбургом» завершился еще более уверенной победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане в среднем забивают чуть меньше трех голов за матч. Плюс команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом ПСЖ в 4 последних очных поединках одолели «Ланс». Плюс команда Луиса Энрике вполне способна преуспеть на нескольких фронтах.

В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и наконец-то набирает свои лучшие кондиции Гонсалу Рамуш.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Парижане сильны в любом кадровом сочетании, да и недооценки соперника точно не допустят.

Статистика для ставок

«Ланс» не проигрывал в 3 своих последних матчах

ПСЖ победил в 3 своих последних поединках

Парижане обыграли «Ланс» в 4 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: ПСЖ явно сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывает.

Номинальные гости намерены побороться за Кубок Франции, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63