«Краснодар» объявил о переходе Ионова из «Ростова»

С конца августа 2017 года атакующий хавбек сборной России выступал за «Ростов».
После того, как ростовский и краснодарский клубы достигли соглашения о трансфере, Ионов заключил контракт с «быками» до 31 мая 2023 года.
Всего Ионов провел за «Ростов» 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.
Ионов покидает «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) October 15, 2020
Между нашим клубом и «Краснодаром» достигнуто соглашение по трансферу полузащитника.
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