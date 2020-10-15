«Краснодар» объявил о переходе Ионова из «Ростова»

Пресс-службаобъявила о трансфере полузащитника

С конца августа 2017 года атакующий хавбек сборной России выступал за «Ростов».

После того, как ростовский и краснодарский клубы достигли соглашения о трансфере, Ионов заключил контракт с «быками» до 31 мая 2023 года.

Всего Ионов провел за «Ростов» 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.

Ионов покидает «Ростов»

Между нашим клубом и «Краснодаром» достигнуто соглашение по трансферу полузащитника.

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