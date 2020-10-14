Зе Луиш: Гол в ворота «Спартака» праздновать не буду

Новичокнападающийзаявил, что не будет праздновать гол в ворота

«Я не буду праздновать, если забью "Спартаку". Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить "Спартаку", как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований», — цитирует Зе Луиша «Спорт-экспресс».

С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак» и стал в составе красно-белых чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны 2017 года.

Последним клубом футболиста был «Порту», за который в минувшем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забив 10 голов и сделав семь результативных передач. 0